Finnisches Meisterwerk „Fallende Blätter“ im Kino

Filmemacher Aki Kaurismäki erzählt in seinem neuen, in Cannes prämierten Meisterwerk „Fallende Blätter“ von zwei einsamen Menschen, die im nächtlichen Helsinki auf der Suche nach der „ersten, einzigen und endgültigen Liebe ihres Lebens“ sind. Zu sehen ist der Film ab Freitag (15. 9.) in den Wiener Kinos.

Der Weg zum großen Glück und zur endgültigen Liebe wird für Ansa (Alma Pöysti) und Holappa (Jussi Vatanen) allerdings erschwert – durch Alkohol, verlorene Telefonnummern, die Unkenntnis des Namens und der Adresse des jeweils anderen, und nicht zuletzt durch „die allgemeine Tendenz des Lebens, denjenigen, die ihr Glück suchen, Steine in den Weg zu legen“. Diese Tragikomödie, die als verschollen galt, kann als „vierter Teil“ von Aki Kaurismäkis Arbeitertrilogie („Schatten im Paradies“, „Ariel“ und „Das Mädchen aus der Streichholzfabrik“) angesehen werden.

Großartige Kritiken im Vorfeld

Hymnische Besprechungen eilen der finnischen Tragikomödie, die bei den heurigen Filmfestspielen in Cannes mit dem Preis der Jury ausgezeichnet wurde, voraus. „Romantisch und liebenswert, ein Film mit einem großen Herzen.“ (The Guardian), „Ein wahres Juwel. Wunderbar, witzig und ergreifend.“ („Deadline“), „Ein Glücksfall fürs Kino – zutiefst berührend, absolut einzigartig und zeitlos.“ (Filmstarts). Mehr Infos & Trailer