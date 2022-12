„First Moments – wie alles begann“ begeistert schon im Vorfeld

Vom 3 bis 5. Jänner erscheinen die ersten Folgen einer musikalischen Dokumentation des gebürtigen Ober-Österreichers Peter Grimberg beim ORF3.

First Moments zeigt die Anfänge der Stars, ob Schauspiel – Gesang oder Person des öffentlichen Lebens. Jeder Zuseher möchte doch liebend gerne wissen „Wie hat mein Star angefangen? Wie sah er aus? Wer hat geholfen? Diese Fragen und mehr geht der Moderator und Entertainer Peter Grimberg auf dem Grund.

Musikalisch begleitet wird er von Pepe Josef Schütz mit seiner Allstar Band aus Wien. Am Ende jeder Sendung gibt es ein Gewinnspiel – wobei die Zuseher ein ganz besonderes Meet & Greet mit einem der nächsten Gäste gewinnen können.

Aufgezeichnet wurden die Sendungen im wunderschönen Ambiente des Hotel Imlauer Schloss Pichlarn in der Steiermark in dem auch zukünftig die Gäste der nächsten Sendungen aufgezeichnet werden.

Dort werden auch die Zimmer für die besondere Begegnung mit dem Star zur Verfügung gestellt.

Für die erste Sendung, am dritten Jänner 2023, holt sich Peter Grimberg den großen Entertainer Peter Kraus, die Jungschauspielerin Laura Bilgeri und den beliebten Entertainer und Tausendsassa des ORF Alfons Haider.

Die Zuseher dürfen sich auch auf Sänger Roberto Blanco, Hera Lind (Schriftstellerin aus Salzburg), Michi Dorfmeister, Charly Brunner & Simone und Waterloo um nur einige zu nennen freuen.

Bei den Gesprächen werden auch Geheimnisse erzählt die noch nicht bei Wikipedia oder in den Medien erzählt wurden. Aber auch die Gäste werden mit ganz besonderen Nachrichten oder Gästen aus der Vergangenheit überrascht.

Der gebürtige Ober Österreicher (Steyr) Peter Grimberg hat sein Handwerk im wahrsten Sinne des Wortes gelernt. Neben einer Ballettausbildung, Gesang und Schauspiel lernte er beim Altmeister Rudi Carrell die Moderation. In den 90ziger Jahren gewann Peter in einer Samstagabend Show das „Goldene Mikro“ und war von da an auch Redaktionell mit seinem langjährigen Freund Horst Freckmann für Rudi Carrell tätig. Dieser ist auch jetzt als Chefredakteur für Peter Grimberg tätig.

Musikalisch wird dem einen oder andern Peter ein Begriff sein. Im Juni 2016 füllte er mit seiner Hommage „Servus Peter“ die Wiener Stadthalle (2 Tage).

Ohne sein großes Vorbild zu imitieren brillierte er als Peter Alexander Darsteller und begeisterte das Wiener Publikum.

Zuhause ist Peter, wenn er Swing & Rock’n Roll singt – da lernte er den Filmemacher Norbert Blecha kennen der Ihn bei seiner TV Show tatkräftig unterstützte.

Freuen Sie sich auf das neue Format „First Moments“ das erfrischend anders ist. Die genauen Sendezeiten werden in einer der nächsten Ausgaben bekannt gegeben.