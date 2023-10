Fit mit Philipp geht’s am 26.10. rund um den Ring!

Im Sinne der legendären Fitmärsche findet am 26. Oktober erstmals „Rund um den Ring“ statt. Erst „Aufwärmen mit Philipp“, dann wird gegangen, gewalkt oder nordic-gewalkt.

Manche Leser erinnern sich noch: Früher gab es am Nationalfeiertag den legendären „­Fitmarsch“ als gemeinsamen, ­dynamischen Spaziergang. Für Jung und Alt eine Riesenfreude am arbeitsfreien Tag. Der „Fitmarsch“ kehrt heuer zurück. Gemeinsam mit dem ORF, der Stadt und der Wiener Städtischen lädt das Wiener ­Bezirksblatt zu „Rund um den Ring“ am 26.10. ab 13:30 Uhr.

Ringstraße ohne Autos

Geher, Walker und Nordic-­Walker haben bis 16 Uhr die gesperrte Ringstraße für sich ­alleine. Bürgermeister Michael Ludwig gibt das Startsignal, nachdem es Auf­wärmen mit ORF-Fitmacher ­Philipp Jelinek geheißen hat. Mit dieser Aktion wird das bundesweite Projekt „Wir bewegen Österreich“ unterstützt. Mehr Infos zu „Wir bewegen Österreich – Österreich hilft Österreich“ auch auf https://helfen.orf.at/wir

Vor dem Burgtheater wird „Rund um den Ring“ am 26.10. gestartet (Bild: Rastegar).