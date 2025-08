WAT Simmering startet mit Top-Team in die Badminton-Bundesliga

Angriffslustig, jung und hungrig präsentiert sich das der WAT Simmering und rüstet für die neue Badminton-Saison in der 1. Bundesliga auf.

Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt in der vergangenen Saison will Österreichs größter Badmintonverein nun mehr. Der WAT Simmering setzt in der neuen Spielzeit auf eine Mischung aus bewährten Leistungsträgern und frischem Wind. Mit neuen Gesichtern, sportlichen Ambitionen und einem starken Teamgeist startet der Wiener Traditionsklub voll motiviert in die 1. Bundesliga. Das Ziel ist klar: Der Sprung ins Halbfinale soll gelingen.

Neuzugänge mit internationalem Format

Die spektakulärste Veränderung im Kader: Vier Neuzugänge sollen für mehr Schlagkraft sorgen. Besonders im Fokus steht der erst 19-jährige Kevin Baum aus Deutschland, der nicht nur als Spieler, sondern auch als Nachwuchstrainer bereits wichtige Impulse setzt. Fix dabei bleibt Publikumsliebling Mads Emil Monke aus Dänemark. Trotz Weltranglistenplatz 276 zeigt er nach Verletzungspause wieder Topform, zuletzt mit einem Halbfinaleinzug bei den Latvian International. Zwei weitere Verpflichtungen sollen nach dem 15. August bekanntgegeben werden – Spannung garantiert!

Von der Südstadt ins Spitzenfeld

Auch in Sachen Nachwuchs zeigt der Verein Stärke. Pascal Cheng, 18, hat kürzlich maturiert und befindet sich derzeit in der Grundausbildung beim Bundesheer. Bald wechselt er ins Heeressportzentrum Südstadt, um seinen Traum vom Profisport zu verfolgen, eine Investition in die sportliche Zukunft des WAT Simmering. Im Team richtet sich der Blick eindeutig nach vorne, das Selbstbewusstsein ist da. Staatsmeisterin Katharina Hochmeir bringt es auf den Punkt: „Wir wollen heuer konstanter spielen und ins Halbfinale!“

Heißer Herbst in Simmering

Die neue Saison beginnt am 12. Oktober 2025 auswärts beim BSC Wolfurt. Wer den WAT live erleben will, hat am 25. und 26. Oktober bei den ersten Heimspielen die Gelegenheit dazu. Mit Teams wie Meister ASV Pressbaum oder ASKÖ Traun wartet starke Konkurrenz, doch Simmering ist bereit, sich zu behaupten. Mit dem aktuellen Kader und dem klaren Ziel vor Augen ist eines sicher: Der WAT Simmering ist gekommen, um zu bleiben – und zu gewinnen.

www.watsimmering.at