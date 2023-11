Fleisch bei PENNY vorbestellen und Stress ersparen

Die Weihnachtssaison steht vor der Tür, und PENNY ist darauf vorbereitet, seinen Kund:innen ein stressfreies und kulinarisch anspruchsvolles Fest zu bieten.

Mit dem Online-Vorbestellservice unter penny.at/vorbestellen möchte das Unternehmen höchste Qualität, eine frische Auswahl und ein entspanntes Einkaufserlebnis sicherstellen.

Fleischauer:innen in 230 Filialen

Eine Besonderheit, die PENNY von anderen Discountern unterscheidet, ist das Engagement der PENNY Fleischhauer:innen. In rund 230 Filialen verarbeiten und zuschneiden sie das frische Fleisch von „Ich bin Österreich“. Dies ermöglicht es, auf die individuellen Wünsche der Kund:innen sowohl online als auch offline einzugehen. Der Service steht an 365 Tagen im Jahr zur Verfügung, was besonders in der Weihnachtszeit, in der 47 Prozent der Österreicher:innen eine Fleischmahlzeit als festlichen Bestandteil sehen, eine bedeutende Rolle spielt.

Erfüllung individueller Fleischwünsche

PENNY hat sich als einziger Discounter dazu verpflichtet, mit den PENNY Fleischhauer:innen einen Service anzubieten, der auf die individuellen Fleischwünsche der Kund:innen eingeht. Dieser Service, der sich nicht nur auf die Weihnachtszeit beschränkt, zeichnet sich durch beratende Unterstützung und die Erfüllung individueller Anforderungen aus.

Fleisch zu 100% aus Österreich

Zu Weihnachten präsentiert PENNY eine erweiterte Auswahl an festlichen Produkten, die das Herz jedes Fleischliebhabers höherschlagen lassen. Die Eigenmarke „Ich bin Österreich“ steht für heimische Produkte und frische Fleischspezialitäten, die zu 100 Prozent aus Österreich stammen. Ein besonderes Augenmerk wird auf das Prinzip „Nose to Tail“ gelegt, bei dem ein Großteil der Fleischstücke angeboten wird, um Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken.

Pute, Gans, Karpfen & Co.

Mike Podobrin und Kai Pataky | ©PENNY / Robert Harson

Die Kund:innen haben die Möglichkeit, ihre Fleischbestellung online unter penny.at/vorbestellen vorzunehmen. Hierbei können sie aus einer Vielzahl von Delikatessen wählen, darunter frische Jungpute, Gans, Raclette-Platte oder Karpfenfilet. Die Bestellungen können dann bequem in einer der rund 230 PENNY Filialen mit eigenem Fleischhauer:innen-Service abgeholt werden.

„PENNY steht für Frische und Fleischqualität, daher freue ich mich sehr, dass PENNY diesen Service auch online anbietet. Gerade für die Weihnachtssaison bieten wir eine Auswahl von rund 100 Produkten an, die einen genussvollen Weihnachtsabend mit der Familie oder Freund:innen garantieren. Und das stressfrei“, so Kai Pataky, PENNY Geschäftsführer.

Und so einfach geht’s

Unter penny.at/vorbestellen die gewünschten Produkte online vorbestellen, den Wunsch-Abholtermin und die Lieblings-PENNY-Filiale zur Abholung auswählen. Nach erfolgreicher Bestellung wird die Bestellbestätigung per Mail versendet. Mit dieser kann das frisch von den PENNY Fleischhauer:innen zubereitete Fleisch dann ganz einfach am ausgewählten Tag in der Filiale abgeholt und bezahlt werden. Die Abholung ist innerhalb der gewohnten Öffnungszeiten möglich.