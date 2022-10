Flohmärkte im Herbst: Hier darf gewühlt werden

Gerade im beschaulichen Herbst haben die karitativen Flohmärkte allerorts Hauptsaison: Einer der größten davon findet am 12. November (8 bis 16 Uhr) und am 13. November (10 bis 14 Uhr) in der Pfarre St. Claret-Ziegelhof in der Quadenstraße 53 in der ­Donaustadt statt! Hier gibt es Geschirr, Elektrogeräte, Bücher, Kleidung oder Kinderspielzeug zu wirklich tollen Preisen und in der gemütlichen Cafe­teria auch Stärkungen für Leib und Seele. Und schon vorher, nämlich am 21. Oktober (9 bis 17 Uhr) und am 22. Oktober (9 bis 15 Uhr), geht ein solcher Flohmarkt über die Bühne: vor der Pfarre Allerheiligen, Vorgartenstraße 56, in der Brigittenau.

Guter Zweck

Auch bei der Pfarre Neu-Kagran in der Erzherzog-Karl-Straße 54 in der Donaustadt werden verschiedenste Utensilien für den guten Zweck angeboten: am 22. Oktober zwischen 9 und 14 Uhr sowie am 23. Oktober von 10 bis 13 Uhr. Bis zum 18. Oktober können Gegenstände in der Kanzlei abgegeben werden.