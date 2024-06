„Flopsy“: Psychologische Hilfe für Floridsdorfer Jugendliche

Um junge Menschen bei Problemen und herausfordernden Situationen gezielt zu unterstützen, stehen in vier Jugendzentren im 21. Bezirk zwei klinische Psychologen bereit. Sie betreuen in Einzel- und Gruppengesprächen Jugendliche ab 14 Jahren anonym und kostenlos.

Das Projekt „Flopsy“ wurde von Jugendlichen aus Floridsdorf selbst initiiert, indem sie es im Rahmen der Kinder- und Jugendmillion einreichten. Bezirksvorsteher Georg Papai zeigt sich stolz darauf, dass dieses Vorzeigeprojekt durchführt wird: „Es freut mich, dass hier eine Idee umgesetzt wird, die richtungsweisend in der Betreuung und Unterstützung junger Menschen ist und dabei vielen zugutekommt!“

Schon 100 Jugendlichen geholfen

Das Angebot umfasst vertrauliche Einzelgespräche zu allen Themen, die Jugendliche beschäftigen oder belasten, Krisenintervention und Entlastungsgespräche sowie Gruppenangebote. Junge Erwachsene sollen einen sicheren Raum erhalten, an dem sie über psychische Gesundheit sprechen können. Bei Bedarf kann auch rasch zu anderen psychosozialen Angeboten der Stadt vermittelt werden. In den ersten Monaten seit dem Projektstart im Februar konnten bereits etwa 100 Jugendliche erreicht werden. Am häufigsten wurden Leistung(sdruck), Familie und psychische Gesundheit von Seiten der jungen Menschen in den Gesprächen thematisiert.

„Ein sinnvoller Puzzlestein“

Wir alle merken, dass wir in belastenden Zeiten leben. Allerdings ist es für manche Personen schlimmer als für andere. Junge Menschen zählen definitiv zu dieser Gruppe. Umso wichtiger ist es, sie in ihrem alltäglichen Lebensumfeld abzuholen und ihnen die Unterstützung zu bieten, die sie brauchen. „Neben dem Ausbau der ambulanten Kinder- und Jugendpsychiatrie und dem verstärkten Einsatz von klinischen Psychologen in den Schulen ist das Projekt Flopsy ein weiterer engagierter und sinnvoller Puzzlestein in diese Richtung“, betont der Koordinator für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen der Stadt, Ewald Lochner. Das Projekt in Floridsdorf läuft vorerst bis 31. Dezember 2024.

Teilnehmende Jugendzentren