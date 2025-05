GeREIFt für die Donauinsel: Michael Ludwig braut das Inselbier ein

Zum 10. Mal kreierte die Ottakringer Brauerei ein exklusives Inselbier für das Donauinselfest. Es wurde auch heuer von Bürgermeister Michael Ludwig persönlich eingebraut.

Wie das bunte Programm, das soziale Miteinander und die musikalische Vielfalt, so ist auch das traditionelle Inselbier, das die Ottakringer Brauerei heuer bereits zum 10. Mal speziell für das Doninselfest vom 20. bis 22. Juni braut ein fester Bestandteil des größten Open-Air-Festivals Europas. Zum runden Jubiläum entsteht heuer ein charakterstarkes Wiener Lager. “Es handelt sich um ein spezielles Bier aus ausgewählten Rohstoffen. Dabei geben wir dem klassischen Wiener Lager mit Aromahopfen noch einen besonderen Twist”, verrät der 1. Braumeister Tobias Frank.

Das traditionelle Einbrauen des Inselbiers übernahm auch heuer wieder Bürgermeister Michael Ludwig. “Heuer feiern wir gemeinsam bereits das 42. Donauinselfest. Besonders stolz sind wir dabei auf die gute Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen. Darunter seit vielen Jahren die Ottakringer Brauerei, die größte Privatbrauerei unserer Stadt.”, sprach der Bürgermeister, waltete mit der “Hopfengabe” seines Brauamtes und stellte fest: “Das Donauinselfest ohne Ottakringer? Unvorstellbar!”.

Nur rund 10 Hektoliter des Spezial-Bieres werden gebraut und so gilt es früh zuzugreifen, wenn man in diesen besonderen Genuss kommen will.

Alle Infos zum Donauinselfest unter www.donauinselfest.at