Sexuelle Aufklärung, die ankommt: „Sex in the City“ an Schulen

Liebe, Verhütung, Safer Sex – Themen, die Jugendliche beschäftigen, aber im Schulalltag oft zu kurz kommen. Genau hier setzt das Projekt „Sex in the City“ der Wiener Gesundheitsförderung (WiG) an. Schulen können bis Juni kostenlose Workshops buchen.

Die Wiener Gesundheitsförderung, kurz WiG, will mit ihrem Projekt „Sex in the City“ Jugendlichen Raum für offene Fragen und ehrliche Gespräche bieten. In kostenlosen Workshops geht es um Verhütung, Beziehungen, Geschlechtsidentität, Pornografie und vieles mehr – alles auf Augenhöhe und gut verständlich.

Dennis Beck, Geschäftsführer der WiG, erklärt die Motivation dahinter: „Im Schulalltag haben Themen wie Liebe und Sexualität oft wenig Platz. Mit unseren Workshops möchten wir genau da ansetzen. Wir wollen Jugendliche sensibilisieren und ihnen Wissen vermitteln, damit sie eine verantwortungsvolle Haltung zu sexueller Gesundheit entwickeln können.“

Kostenlos, vertraulich und vielseitig

Das Angebot richtet sich an Jugendliche zwischen 13 und 19 Jahren – egal ob in der Mittelschule, Berufsschule, PTS oder in außerschulischen Gruppen. Die Workshops bestehen aus zwei Einheiten zu je 50 Minuten und bieten eine sichere Atmosphäre, in der Jugendliche sich trauen dürfen, Fragen zu stellen und Meinungen zu teilen.

Besonders beliebt: Die breite Themenauswahl. Jede Gruppe kann Schwerpunkte setzen, etwa auf Rollenbilder, Safer Sex oder die Wirkung von Medien auf das eigene Körperbild.

Rund 16.000 junge Wiener:innen haben in den letzten fünf Jahren an den Workshops teilgenommen – Tendenz steigend.

Jetzt buchen – Plätze sind begrenzt

Schulen und Organisationen, die teilnehmen möchten, sollten rasch handeln. Die Buchung funktioniert nach dem Prinzip „first come, first serve“. Wer Interesse hat, kann telefonisch unter 01 226 44 39 96 (werktags von 8:00 bis 18:00 Uhr) einen Termin sichern.