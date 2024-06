Floridsdorf: Große Feier des Samariterbundes

Der Samariterbund lädt am 26. Juni von 12:00 bis 17:30 Uhr zur feierlichen Eröffnung seiner neuen Rettungszentrale in der Petritschgasse im 21. Bezirk ein.

Mit dem Tag der offenen Tür soll gemeinsam der Start in eine neue Ära gefeiert werden. Interessierte sollten sich den Tag rot im Kalender anstreichen, denn es wird ein spannendes Programm voller Abwechslung geboten. Feiern Sie mit und werfen Sie einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der neuen Zentrale!

Das Programm

Unter anderem können Besucher die Einsatz-Flotte des Samariterbunds hautnah erleben und besichtigen – vom Segway und E-Lastenrad über Emergency Bikes bis hin zu Rettungs- und Krankentransportwagen. Weiters werden Einsatzfahrten im neuen Blaulichtsimulator angeboten. Für musikalische Unterhaltung sorgt Live-Musik, während Kinder an einer Bastelstation kreativ werden können. Sportlich geht es an der XXL-Fußballwand und der Dartswand zu, und auch die Rettungshunde des Samariterbundes zeigen ihre beeindruckenden Fähigkeiten live in Action. Für das leibliche Wohl sorgt ein Foodtruck mit kostenloser, hausgemachter Verpflegung.

Datum: 26.06.2024

Ort: Petritschgasse 24, 1210 Wien