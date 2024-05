Floridsdorf: Neue Bänke am Marchfeldkanal

Der Marchfeldkanal ist ein beliebtes Naherholungsgebiet im 21. Bezirk. Damit er noch attraktiver für die Wiener wird, hat Bezirksvorsteher Georf Papai vergangenes Jahr zehn Sitzbänke spendiert, die nun aufgestellt wurden.

„Ich bin sehr froh über den Marchfeldkanal mit seinen schönen Gewässerabschnitten und will mit diesen zusätzlichen Bänken weitere Möglichkeiten zum Verweilen und Genießen schaffen“, so der Bezirkschef. „Wir sind sehr stolz, dass die Bevölkerung das Gewässer so gut annimmt und nutzt“, freut sich der Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal Franz Steiner über die gute Zusammenarbeit mit dem 21. Bezirk.

Weitere Neuerungen und Vorteile

Der Marchfeldkanal wartet mit mehreren Neuerungen auf:

Seit Anfang März stehen zehn neue Bänke und sechs neue Mistkübel zur Verfügung und an einem Standort wurden zwei neue Bäume gepflanzt. Seit Anfang April steht eine neue Tisch-Bank Kombination samt Mistkübel zur Verfügung und zwei ältere Tisch-Bank Kombinationen wurden erneuert.

Er bietet auch in Hinsicht auf die Flora und Fauna sowie das Klima große Vorteile: