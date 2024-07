Floridsdorf: Radweg und mehr Grün in Angerer Straße

Als Teil der Floridsdorfer Radwegoffensive und um den Klimaschutz weiterhin zu verbessern wurde Ende Juni mit dem Bau eines Zwei-Richtungs-Radweges in der Angerer Straße begonnen. Zusätzlich werden neue Bäume gepflanzt, um künftig für Beschattung und Kühlung zu sorgen.

In der Angerer Straße auf der Seite der ungeraden Hausnummern entsteht derzeit auf einer Länge von rund 460 Metern ein etwa 2,60 Meter breiter Zwei-Richtungs-Radweg. Um die Radfahranlage realisieren zu können, ist es notwendig, den Straßenquerschnitt und die Kreuzungsbereiche anzupassen.

Mehr Sicherheit und Schatten

Für mehr Verkehrssicherheit sorgen künftig Gehsteigvorziehungen an den Kreuzungen der Angerer Straße mit der Brünner Straße, der Schleifgasse und der Fahrbachgasse. Für mehr Beschattung werden zwischen der Schleifgasse und der Brünner Straße vier Bäume mit Unterbepflanzung und automatischer Bewässerung sowie vier Hochstammsträucher bis Herbst 2024 gepflanzt. Gleichzeitig mit den projektbedingt erforderlichen Baumaßnahmen wird ein Gehsteig an der Kreuzung Angerer Straße/Brünner Straße neu hergestellt. Ebenso wird aufgrund von Zeitschäden der Stauraum der Brünner Straße vor der Angerer Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts saniert.

Mehrwert für alle Bewohner

„Man kann ohne Übertreibung sagen, dass die Radweg-Offensive in Floridsdorf nicht nur ein großer Schritt zur Unterstützung der sanften Mobilität ist, sie wird auch das Erscheinungsbild des Bezirkszentrums entscheidend verändern: Die Errichtung baulich getrennter Radwege erhöht nicht nur die Verkehrssicherheit, sie gibt uns auch wie hier in der Angerer Straße die Gelegenheit, entlang der Strecken für mehr Begrünung sorgen. Das ist ein Mehrwert für alle Floridsdorfer“, betont Bezirksvorsteher Georg Papai.