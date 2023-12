Floridsdorf: Schleifgasse wurde klimafit umgestaltet

Die rund 200 Meter lange Einbahnstraße zwischen Floridsdorfer Markt und Angerer Straße präsentiert sich nun ganz nach dem Motto „Raus aus dem Asphalt“ begrünt, gekühlt und entsiegelt. Insgesamt wurden 18 neue Bäume gepflanzt und 450 Quadratmeter an zusätzlichen Grünflächen angelegt.



Bezirksvorsteher Georg Papai war es ein Anliegen, Bewohner und Nutzer in den Planungsprozess einzubinden: „Als direkte Zu-Fuß-Verbindung zwischen dem Floridsdorfer Bahnhof und dem Schlingermarkt ist die Neugestaltung der Schleifgasse wichtig, um unser Bezirkszentrum zukunftsfit zu machen“.

3.000 Quadratmeter wurden entsiegelt

Im gesamten Straßenbereich wurde der Asphalt aufgebrochen und mit einer hellen Pflasterung versehen. Diese heizt sich nicht so stark auf und ermöglicht das Versickern von Regenwasser. Das entlastet die Kanalisation und führt zu einem Kühlungseffekt. Insgesamt wurden so rund 3.000 Quadratmeter entsiegelt. Künftig soll es in der Schleifgasse wesentlich schattiger sein und die Straße zu einem Aufenthaltsort mit angenehmen Mikroklima für alle werden. Neun Sitzgruppen mit Sesseln und Tischen laden zum Verweilen ein und ein Trinkhydrant sorgt für Erfrischung.

Erhöhung der Verkehrssicherheit

In den Kreuzungsbereichen wurden Gehsteigvorziehungen zur Verkürzung der Querungslängen und zur Verbesserung der Sicht errichtet. Eine Fahrbahnanhebung am Kreuzungsplateau Schleifgasse/Weisselgasse sorgt für zusätzliche Verkehrssicherheit. Der neu gestaltete Plateaubereich samt Schutzweg bei der Angerer Straße verbessert die Querungsmöglichkeiten und bindet die Schleifgasse auch besser an die Fußgängerzone Pius-Parsch-Platz an.

Bürgerbeteiligung für Neugestaltung

Die umgesetzten Maßnahmen kommen aus einer breit angelegten Bürgerbeteiligung. Anfang 2022 hat Bezirksvorsteher Papai dafür die Gebietsbetreuung Stadterneuerung ins Boot geholt. Anrainer und Gewerbetreibende bekamen durch Fragebögen, Informationsabende und Straßenbefragungen Gelegenheit, ihre beste Version der Schleifgasse zu definieren.