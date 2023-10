Floridsdorf: Schlingermarkt wird zum Spukparadies!

Es wird gruselig am Schlingermarkt: Am Freitag, 27. Oktober, präsentiert das Marktamt von 14 bis 19 Uhr ein buntes und spukhaftes Programm. Geboten werden unter anderem ein Gruselkabinett und ein gratis Ringelspiel, man kann Kürbisse bemalen oder sich unheimlich schminken lassen.

Was zu Halloween selbstverständlich dazu gehört, sind Süßigkeiten, Gruselmusik, Essen und Trinken – für alles wird gesorgt sein. Also, liebe Besucher: Sucht eure besten Verkleidungen heraus – oder lasst euch am Markt schminken. Wer sich selbst nicht stylen lassen möchte, kann bei den Kinderfreunden auch Kürbisse bemalen. Vor oder nach dem Malen kann das Gruselkabinett im Marktkeller besichtigt werden. Aber Vorsicht: Erschrecken ist vorprogrammiert!

„Feiern wir gemeinsam!“

Wer es nicht ganz so gruselig mag, kann auch mit dem Ringelspiel fahren. Bezirksvorsteher Georg Papai lädt zur Gratisfahrt ein. „Die Lange Nacht der Märkte war ein voller Erfolg. Jetzt folgt die nächste Aktivität: Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit uns schaurigen Halloween-Spaß auf dem Schlingermarkt“, freut sich Papai auf viele Besucher.