Floridsdorf soll zurück ins Parlament!

Er will in Zukunft den 21. Bezirk im Nationalrat vertreten: Das Wiener Bezirksblatt traf Bernhard Herzog, der heuer im November seinen 40. Geburtstag feiert, zum großen Interview im Strandgasthaus Birner an der Alten Donau. “Im Jahr 2019 haben wir es um rund 2000 Stimmen nicht geschafft”, erinnert sich der Floridsdorfer SPÖ-Klubchef. “Seitdem sind wir im Parlament nicht vertreten.”

Anzeige

Bernhard Herzog sucht das Gespräch

Für die Rückkehr seines Bezirks will Herzog bis zum letzten Tag kämpfen. Er setzt bei den Wahlen am 29. September vor allem auf die Themen Familie, Teuerung, Wohnen, Gesundheit und Sicherheit. “Die Menschen haben ein recht auf ein analoges Leben. Daher suche ich mit möglichst vielen Bürgern und Bürgerinnen das direkte Gespräch, auch mit Kritikern.‘‘

Das vollständige Interview lesen Sie in einer unserer nächsten Print-Ausgaben.