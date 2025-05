Der Baustellen-Sommer beginnt heuer sehr früh

Die Stadt Wien führt jetzt in mehreren Bezirken dringend notwendige Straßenbauarbeiten durch. Hier ein Überblick:

In der Perfektastraße in Liesing erfolgt eine Fahrbahnsanierung zwischen Forchheimergasse und Herziggasse, wobei ein Fahrstreifen befahrbar bleibt (bis 16. Mai).

In Floridsdorf werden Fahrbahn und Gehsteige in der Floridsdorfer Hauptstraße sowie in der Fännergasse instand gesetzt; die Zufahrt von der Hauptstraße in die Fännergasse ist gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet (bis 9. Mai). Auch in der Prager Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts an der Kreuzung mit der Auf- bzw. Abfahrt A22-Nordbrücke wird gearbeitet.

Im 1. Bezirk wird die Weiskirchnerstraße zwischen Parkring und Fritz-Wotruba-Promenade saniert; die Buslinie 74A erhält eine Ersatzhaltestelle vor der Stubenbrücke (bis 19. Mai).

In Ottakring werden Fahrbahn und Gehsteige in der Pfenninggeldgasse sowie am Kreuzungsplateau Herbststraße erneuert, inklusive neuer Gehsteigvorziehungen; die Herbststraße wird temporär zur Sackgasse (bis 13. Juni).

Weitere Informationen zu aktuellen Straßenbaustellen gibt es auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder bei der Infoline Straße und Verkehr unter der Telefonnummer +43 1 955 59.