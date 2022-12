Franz Kafka Verfilmung sucht Darsteller

Franz Kafka gehört zu den wichtigsten deutschsprachigen Autoren des 20 Jahrhunderts. Für eine sechsteilige Serie, die sich dem Leben von Kafka humorvoll annähern möchte, haben sich zwei Granden zusammengefunden: Der international erfolgreiche Bestsellerautor und der Ausnahmeregisseur und Autor David Schalko.

Komparsen gesucht

Für das Projekt werden noch Statistinnen und Statisten gesucht. Interessierte können sich per E-Mail an die Agentur People Castingagency (info@ peoplecastagency.com) wenden. Die Bewerbung soll Konfektionsgröße, Telefonnummer und ein neutrales Foto beinhalten. Außerdem findet am 18.01.2023 von 13:00 – 19:00 Uhr ein offenes Casting in der Schottenfeldgasse 12, 1060 Wien statt. Mehr Infos unter: https://www.peoplecastagency.com/