Frauen prägen Simmerings Wirtschaft

45.000 Einzelunternehmerinnen sind eine treibende Kraft in der Wiener Wirtschaft. Rund 1.300 sind davon im 11. Bezirk tätig und prägen mit ihrem Unternehmergeist die lokale Wirtschaft maßgeblich.

Mit einem aktuellen Anteil von 35 Prozent an allen Wirtschaftstreibenden im Bezirk ist weibliches Unternehmertum ein maßgeblicher Faktor für die Weiterentwicklung und Vielfalt der Wirtschaft in Simmering. Margarete Kriz-Zwittkovits, Landesvorsitzende von „Frau in der Wirtschaft Wien“, dazu: „Kein Wirtschaftsbereich kann es sich heute leisten, auf weibliche Expertise zu verzichten. Frauen in Simmering tragen hier maßgeblich zur wirtschaftlichen Dynamik bei.“

Simmeringer Vorbilder – durch alle Generationen

Ein herausragendes Beispiel ist Thekla Hochmayer. Mit stolzen 87 Jahren ist sie immer noch eine treibende Kraft in ihrem Gastrobetrieb, dem „Weinhaus Hochmayer“. Ihr Leben lang hat sie durch unermüdliche Arbeit und beachtlichen Erfolg zahlreiche Menschen inspiriert und gezeigt, was es heißt, Unternehmergeist zu leben. Doch auch die junge Generation macht deutlich, was in Sachen Unternehmertum möglich ist, oft mit sehr innovativen Ansätzen. Patricia Pölzl, 27 Jahre jung, hat sich mit dem Würstelstand „Eh scho wuascht“ am Zentralfriedhof als selbstständige Unternehmerin einen Namen gemacht. Mit frischem Blick und immer wieder kreativen Ideen gründete sie ihr eigenes Unternehmen und bringt neuen Schwung in die lokale Wirtschaft.

