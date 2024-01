Was Wiens Frauen wollen: mehr Zeit, Raum & Chancen!

Rund 15.500 Wienerinnen haben 2022 bei der großen Frauenbefragung „Wien, wie sie will.“ ihre Wünsche und Ideen für die Zukunft geäußert – inzwischen wurden bereits zahlreiche Maßnahmen gesetzt durch die Stadt gesetzt.

Mehr Zeit. Mehr Raum. Mehr Chancen: Wiens Frauen wissen, was sie wollen – und die Stadt ist mit dem Setzen konkreter Maßnahmen dabei, diesen Forderungen gerecht zu werden.

Mehr (Schutz-)Raum wurde vor allem für Gewalt betroffene Wienerinnen geschaffen. Mit der Eröffnung eines 5. Frauenhauses gibt es in Wien insgesamt 228 Plätze für Frauen und Kinder, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind. Eines der bestehenden Frauenhäuser wurde darüber hinaus in ein Frauenhaus für Mädchen und junge Frauen umgebaut. Dieses Angebot der Wiener Frauenhäuser richtet sich seit Anfang 2023 an Frauen im Alter von 16 bis 25 Jahren.

Mit der „Mädchen*zone“ am Hebbelplatz 3 in Favoriten steht jungen Frauen außerdem ein geschützter „Raum“ als neuer Treffpunkt zur Verfügung.

Dem Wunsch nach mehr Zeit für Sozialkontakte, Freizeitaktivitäten oder auch für sich selbst unterstützt die Stadt Wien insofern, in dem sie den Wienerinnen die Möglichkeit bietet, mehr auf ihre Gesundheit zu achten: Am Reumannplatz in Favoriten hat mit dem medizinischen Frauengesundheitszentrum „FEM Med“ 2023 eine Drehscheibe für weibliche Gesundheit und Gender Medizin eröffnet.

Auch mehr Zeit für ein gutes Miteinander wird von der Stadt gefördert: Das Schulprojekt „Respekt: Gemeinsam stärker“ startete in die nächste Runde und begleitet zehn Wiener Mittelschulen auf dem Weg zur „Respekt“-Schule. Ziel des Projekts ist es, Abwertungen aufgrund von Geschlecht, Herkunft, sexueller Orientierung, Religion oder Weltanschauung keinen Raum zu geben.

Mehr Chancen fordern die Wienerinnen in Sachen Aus- und Weiterbildung. Mit „Mädchen feiern Technik“ oder dem „Töchtertag“, liegt der Stadt viel daran, Mädchen schon so früh als möglich für technische Berufe zu begeistern. Die Vergabe von waff-Stipendien soll außerdem dazu beitragen, den Frauenanteil in technischen Berufen zu erhöhen.

Alle Infos zur Frauenbefragung auf: frauenbefragung.wien.gv.at