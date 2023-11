Frauengesundheitszentrum heute in Favoriten eröffnet

Wien hat ab sofort ein neues Frauengesundheitszentrum – das FEM Med am Reumannplatz in Favoriten wurde heute von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, Gemeinderätin Martina Ludwig-Faymann, NEOS Wien-Frauensprecherin Dolores Bakos und dem stv. Vorsitzenden des ÖGK Landesstellenauschusses in Wien, Mario Ferrari, eröffnet.

Einen ärztlichen Befund zu verstehen, Therapieanweisungen nachzuvollziehen, sich über den Umgang mit einer chronischen Krankheit zu informieren, offene Fragen zu einer ärztlichen Therapie zu klären – kurz zusammengefasst: sich im Gesundheitssystem zurecht zu finden – das ist nicht selbstverständlich. Mit dem neuen Frauengesundheitszentrum FEM Med stellt die Stadt Wien allen Wienerinnen eine mehrsprachige Clearingstelle für medizinische und gesundheitsspezifische Fragen zur Verfügung. Nach der Erstberatung werden Frauen maßgeschneidert zu passenden Angeboten und Anbietern vermittelt.

Das FEM Med ermöglicht allen Mädchen und Frauen in Wien einen gendergerechten Zugang zur Medizin (Kathrin Gaál)

Mit der Umsetzung dieses Koalitionsvorhabens unterstützt die Wiener Stadtregierung vor allem Frauen, die sich mit gesundheitlichen und medizinischen Fragen allein gelassen fühlen oder die passende Versorgung im niedergelassenen Bereich suchen. FEM Med steht Frauen aller Altersstufen offen.

Favoriten fit für Gender-Medizin

Anlässlich der Eröffnung sagte Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál: „Mit dem neuen Frauengesundheitszentrum FEM Med hat unsere Stadt ab sofort eine wichtige medizinische Anlaufstelle für alle Wienerinnen – mit individueller Beratung. Das FEM Med ermöglicht allen Mädchen und Frauen in Wien einen gendergerechten Zugang zur Medizin – und damit eine bestmögliche Versorgung. Mit dem FEM Med erfüllen wir einen Wunsch der Wienerinnen, die sich im Rahmen der Wiener Frauenbefragung mehr maßgeschneiderte niederschwellige Angebote für Frauen im Gesundheitsbereich gewünscht haben“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál.

„Das Team aus verschiedenen Gesundheitsberufen bündelt die Expertise für Gendermedizin – und damit zu den geschlechtsspezifischen Aspekten von Gesundheit und Krankheit. Das FEM Med bietet Mädchen und Frauen in Wien ein Angebot, das ganz bei ihren Bedürfnissen ansetzt“, so Gemeinderätin Martina Ludwig-Faymann.

Nach dem Vorbild der deutschen Gesundheitskioske wird FEM Med eng mit regionalen Gesundheitsanbieter*innen kooperieren. „FEM Med soll den niedergelassenen Bereich unterstützen und mithelfen, Spitalsambulanzen zu entlasten. Denn das neue Zentrum hat die zeitlichen Ressourcen auch für längere klärende Gespräche mit Patientinnen“, so Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

Mehrsprachige Beratung

Das 9-köpfige Team des Gesundheitszentrums verfügt über professionelle Kompetenz in den Bereichen Pflege, Medizin, Psychologie und Sozialarbeit und die Berater beherrschen sechs Sprachen: Arabisch, Türkisch, Bosnisch- Serbisch- Kroatisch und Farsi/Dari, Englisch sowie Deutsch. Stadtrat Hacker: „Sie werden Frauen unterstützen, die mehr Gesprächszeit bei der Ärztin benötigen würden, die den Überblick über verordnete Medikamente verloren oder wegen einer Erkrankung zahlreiche Arzt- und Ambulanzbesuche hinter sich haben. Und wer sich über gesunden Lebensstil informieren will, ist hier ebenfalls richtig. Männer sind bei der wöchentlichen MEN-Sprechstunde willkommen.“

NEOS Wien-Frauensprecherin Dolores Bakos ergänzt: „Wir haben diese neue Drehscheibe für frauengesundheitliche Fragen ganz bewusst an diesem Standort angesiedelt, weil wir hier Frauen erreichen, die möglicherweise sonst kaum Zugang zu wichtigen Gesundheitsinformationen und umfassender Aufklärung hätten.“

„Nun gibt es eine Anlaufstelle, die sich auf gendermedizinische Aspekte spezialisiert hat und diese aktiv in die Betreuung einfließen lässt“, zeigt sich Mario Ferrari, stv. Vorsitzender des ÖGK Landesstellenausschusses in Wien, erfreut.

FEM Med – Erreichbarkeit und Öffnungszeiten

Adresse: Reumannplatz 7, 1100 Wien

Telefon: 01/890 22 22

Website: www.femmed.at

Öffnungszeiten: Mo bis Do von 9 bis 18 Uh

Beratungstag für Männer: Mo 13 bis 18 Uhr