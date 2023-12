Frauennotruf in den Feiertagen voll erreichbar!

Es sollte eigentlich die besinnlichste Zeit des Jahres sein, doch gerade an Weihnachten eskaliert es in manchen Familien und Haushalten gewaltig. Der Frauennotruf ist rund um die Uhr für betroffene Frauen zur Stelle.

Weihnachten, das Fest der Liebe – die Realität sieht in einigen Familien leider ganz anders aus. Wo die einen mit ihren Liebsten harmonische Stunden verbringen, kommt es bei anderen zu Streitigkeiten, die oftmals in Gewaltausbrüchen gegenüber der Partnerin enden. Betroffene werden aber an den Feiertagen nicht allein gelassen. Unter der Nummer 01/71719 ist der 24h-Frauennotruf der Stadt Wien durchgehend für Frauen in einer Notsituation erreichbar. „Die Mitarbeiterinnen des Frauennotrufs und des Frauenhaus-Notrufs sind auch zu Weihnachten – und an allen Feiertagen – rund um die Uhr für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, da. Es ist wichtig, dass Frauen, die Hilfe brauchen, diese möglichst rasch und unbürokratisch bekommen,“ erklärt Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál.

Wir hören dich

Der 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien ist Anlaufstelle für alle Frauen und Mädchen ab 14 Jahren, die von sexualisierter, körperlicher und/oder psychischer Gewalt betroffen sind oder Gewalt in der Vergangenheit erfahren haben – egal wie lange die Gewalterfahrung zurückliegt.

Mit dem Sujet „Wir hören dich. Rund um die Uhr für dich da, wenn du Hilfe bei Gewalt brauchst!“ auf City Lights macht die Stadt Wien über die Feiertage auf den Frauennotruf aufmerksam. Wer also an Weihnachten in eine Notsituation gerät, der wendet sich am besten an den 24h-Frauennotruf unter 01/71719. E-Mail-Beratung gibt es unter frauennotruf@wien.at.

Alle Infos finden Sie außerdem unter www.frauennotruf.wien.gv.at und auf wien.gv.at/gewaltschutz