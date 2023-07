Freie Fahrt für Radfahrer entlang des Liesingbachs

Wertvollen Lebensraum für Tiere und Pflanzen schaffen, attraktiven Erholungsraum gestalten und gleichzeitig den Radweg optimieren: Die noch bis 2027 laufende Renaturierung des Liesingbaches im 23. Bezirk ist in vollem Gange.

Auf 18,4 Kilometer fließt der Liesingbach durch das Wiener Stadtgebiet, die erste Hälfte wurde bereits schrittweise ab 1997 renaturiert. Seit 2020 wird die 2. Hälfte auf dem insgesamt 9,2 Kilometer langen Abschnitt zwischen Kaiser-Franz-Josef-Straße und Großmarktstraße umgestaltet. Im April 2021 wurde nach 6-monatiger Bauzeit das erste kleine Teilstück (projekttechnisch Bauteil 4) zwischen Karl-Sarg-Gasse beim Liesinger Platz und Rudolf-Waisenhorn-Gasse im 23. Bezirk abgeschlossen, wie das Wiener Bezirksblatt berichtete.

Bis zum Herbst 2025 soll die Umgestaltung des Liesingbaches an diesem Teilstück abgeschlossen sein. Die Bauarbeiten werden möglichst umwelt- und klimaschonend durchgeführt. Stück für Stück wird die bestehende harte Pflasterung aufgebrochen, die Steine vor Ort zerkleinert und danach wieder ins Flussbett eingebaut. Danach werden die Ufer abgeflacht, natürliches Sediment eingebracht, Steine und Wurzelstöcke versetzt und Weidenstecklinge in den Uferbereichen gepflanzt. Im Bachlauf werden kleine Buchten und Flachwasserbereiche geschaffen – ideale Lebensräume für Jungfische, Insektenlarven und andere wassergebundene Lebewesen. Im gesamten Abschnitt werden rund 200 neue Bäume und viele Sträucher gepflanzt, darunter Ahorn, Ulmen, Linden, Weißdorn oder Traubenkirsche.

Sicheres Radfahrvergnügen durch Lückenschluss

Für die Anrainer bringt die naturnahe Gestaltung mehr Lebensqualität, etwa durch die Verbesserung der beliebten Radroute entlang des Baches. „Eine optimierte Routenplanung sowie zwei Unterführungen ermöglichen künftig einen durchgehenden Wegverlauf am linken Bachufer. Durch die schrittweise Zusammenlegung der ehemaligen Radroute ans linke Bachufer wird dann eine Direktverbindung entlang der Liesing entstehen – eine deutliche Verbesserung für alle, die die einzigarte Natur- und Freizeitoase am Liesingbach per Rad erkunden“, erläutert die für Gewässer und Mobilität zuständige Stadträtin Ulli Sima.

Bisher erforderte die Radroute die Überquerung teils stark frequentierter Straßen. Mit dem Bau zweier Rad-Unterführungen unter der Großmarktstraße und der Laxenburger Straße wird der Radweg künftig direkt am Wasser und fernab vom Autoverkehr geführt. Weitere Radwege-Maßnahmen wie eine neue Unterführung unter der Triester Straße sollen bis 2025 abgeschlossen sein.

Mehr Informationen zur Renaturierung des Liesingbachs