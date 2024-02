Freier Eintritt ins Technische Museum steht bevor

Bereits zum 5. Mal laden die Wiener Netze Kinder und ihre Begleiter zum Familienfest ins Technische Museum Wien ein. Das Programm ist besonders auf 4- bis 12-Jährige zugeschnitten. Aber auch für alle anderen Altersgruppen ist etwas dabei: Die Ausstellung „Energiewende. Wettlauf mit der Zeit“ zum Beispiel oder die Hochspannungsvorführung. Von Monas „Big Challenge“ und der Popband „Young Republic“ werden hingegen die jüngeren Semester begeistert sein.

Kinder sind die Kunden von morgen

„Wir sind als Kombinetzbetreiber für die Versorgung der Haushalte in Wien und Umgebung mit Strom, Gas und Fernwärme zuständig. Jedes Jahr suchen wir für unsere Dienstleistungen auch neue Mitarbeiter. Daher ist es uns ein besonderes Anliegen, schon Kinder für Technik zu begeistern. Sie sind die Kunden und Mitarbeiter der Zukunft“, betont Wiener Netze-Geschäftsführer Thomas Maderbacher. Das Technische Museum Wien sei mit seinem hohen Anteil an jungen Besuchern ein guter Ort, um jungen Menschen Einblicke in die Welt der Strom-, Gas- und Fernwärmenetze zu geben, so Maderbacher.

Ein Blick hinter die Kulissen

Rund 4.300 Besucher kamen im Vorjahr zum Wiener Netze-Familienfest ins Technische Museum Wien. „Ich freue mich, dass die Wiener Netze als Partner des Technischen Museums so viele Menschen für das Thema Energie begeistern können. Die hohe Versorgungssicherheit in unserer Stadt ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit, sondern erfordert konstantes Arbeiten. Beim Familienfest im Technischen Museum Wien erfahren die Besucher, wie alles am Laufen gehalten wird und bekommen spannende Einblicke hinter die Kulissen des Arbeitsalltags“, erklärt Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

Das Programm

Monas „Big Challenge“-Show & Kids-Popband „Young Republic“

11:30, 13:30 und 15:30 Uhr

Ab 4 Jahren, Karten nach Verfügbarkeit in der Eingangshalle erhältlich

11:00, 12:00, 13:00, 14:00 und 15:00 Uhr

Ab 7 Jahren, Karten nach Verfügbarkeit in der Eingangshalle erhältlich

12:30 und 14:30 Uhr

Karten nach Verfügbarkeit in der Eingangshalle erhältlich.

10:00 bis 17:00 Uhr

Experimente mit WOW-Effekt, Game Zone für Kids & Teens, Fotospaß

Details und die Einladung zum Downloaden finden Sie unter www.technischesmuseum.at und unter monanetz.at.