Freilauftausstellung zur Entwicklung von Kaiser-Ebersdorf

In den letzten Monaten hat die Stadtplanung gemeinsam mit Experten und der Bevölkerung ein Stadtteilentwicklungskonzept erarbeitet. Über die Ergebnisse kann man sich bis 30. Juli in einer Freiluftausstellung am Vorplatz des Tores 1 beim Zentralfriedhof informieren.

Im Vorfeld der Konzepterstellung wurden konkrete Maßnahmen zu Themen wie etwa baulicher Entwicklung, Grünraum, Mobilität, sozialer Infrastruktur und historischem Baubestand ausgearbeitet und mit der Bevölkerung diskutiert. Alle Ideen und Anregungen, die während des Beteiligungsprozesses gesammelt wurden, sind nach Möglichkeit in das Konzept eingeflossen. Eine Dokumentation der Quartierswerkstatt finden Sie hier (PDF) Verbindlicher Orientierungsrahmen für künftige Vorhaben Das Stadtteilentwicklungskonzept Kaiserebersdorf wurde unter Einbeziehung der Rückmeldungen aus der Quartierswerkstatt finalisiert und im April 2024 von der Stadtentwicklungskommission beschlossen. Seither ist es der verbindliche Orientierungsrahmen für zukünftige Vorhaben der Stadtplanung in Kaiser-Ebersdorf. Über die Ergebnisse kann man sich in einer Freiluftausstellung informieren. Wer mit den Experten aus dem Planungsteam persönlich sprechen möchte, hat am 26. Juni (14–16 Uhr) vor Ort die Gelegenheit dazu.

Bis 30. Juli 2024

Vorplatz des Zentralfriedhofs, 1. Tor

Simmeringer Hauptstraße 230B, 1110 Wien