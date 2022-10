Freude am Fahren

Eine Testfahrt, die es in sich hat.

Das verleiht der 2er Serienschwächste BMW 220i Coupé mit der Sonderausstattung Modell M Sport gleich beim einsteigen. Er steht nicht nur in bulligen Anzug am Parkplatz, erfährt sich auch so. Sportliches Fahrwerk spürt man sofort und verleiht Lust auf mehr. Die 184PS, 1998cm3 Hubraum im 4-Zylinder Motor mit dem 8 Gang Steptornic Getriebe peitschen den 2er Coupe ausreichend und flott nach vorne. Die Höchstgeschwindigkeit von 236 km/h hab ich bessre nicht getestet, glaubt man dem Wagen aber sofort.

Das neue Design nimmt athletische Formen als Ausdruck purer Fahrfreude.

Unverwechselbarer Fahrzeugcharakter mit einer Vielzahl an exklusiven Designmerkmalen: kraftvolle Proporti-onen im klassischen Drei-Box-Design und die individuelle Formsprache der Marke.



Markante Front durch dreidimensional modellierte Flächen, dreieckige Formen, diagonale Linien, ein kraftvoll gewölbter Powerdome im Zentrum der Motorhaube und verbreiterte Radstände.



Gewinnt 105 Millimeter in der Höhe, 64 Millimeter in der Breite und besticht mit einer 28 Millimeter geringe-ren Fahrzeughöhe.



Breite BMW Niere mit vertikal angeordneten Luftklappen, welche sich abhängig vom Kühlbedarf des Motors öffnen und so für eine verbesserte Aerodynamik sorgen.



Unverwechselbare Optik durch die markanten, serienmäßigen Voll-LED-Scheinwerfer im 2-Augen-Design mit einer Lichttube pro Scheinwerfer.



Gestrafftes Angebot mit M Sportpaket und M Sportpaket Pro: serienmäßige 17-Zoll-Leichtmetallräder, Designumfänge in Schwarz Hochglanz sowie neue Außenfarben Thundernight metallic und Brooklyn Grau metallic.



BMW M240i xDrive als Topmodell zum Start: M typische Spiegelklappen, Nierenrahmen, Lufteinlässe und Freiform-Endrohrblenden in der Signaturfarbe Cerium Grey. Sämtliche Intelligente Technologien steigert dem Komfort und Sicherheit und darf bei so einem Auto natürlich nicht fehlen.



Anbei nochmals die verschiedenen Modelle die es zu Auswahl gibt:

Modell Leistung Euro Kraftstoffverbrauch* CO2 – Emissionen* BMW 220i Coupé 135 kW /184 PS 40.650,- 6,8 – 6,3 l/100 km 155 – 144 g/km BMW M240i xDrive Coupé 275 kW/374 PS 63.300,- 8,8 – 8,1 l/100 km 200 – 185 g/km BMW 220d Coupé 140 kW/190 PS 42.600,- 5,1 – 4,7 l/100 km 132-122 g/km