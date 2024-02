Vorfreude bei Game-Fans: Lara Croft kehrt zurück!

Sie ist die nach Mario bekannteste Videospielfigur – nun kehrt Action-Heldin Lara Croft zurück und muss sich mit einer „Doppelgängerin“ messen! Sowohl Netflix als auch Amazon Prime basteln zum heurigen 30-jährigen Jubiläum der kultigen Videospielfigur an neuen TV-Serien.

Große Vorfreude bei tausenden Wiener Videospiel-Fans: Der Streamingdienstleister Netflix lässt die beliebte Heldin mit Pfeil und Bogen in der Anime-Serie „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“ auferstehen. Entwicklerin der Reihe ist Produzentin Tasha Hou („The Witcher: Blood Origin“). Was bereits vorab zu erfahren war: Die Handlung knüpft ans letzte Game „Shadow of the Tomb Rainer“ an.