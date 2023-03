Frühlingsmarkt im Napoleon

Am 26. März ist es wieder so weit: Mit vielen guten Frühlings-Vibes erwartet Sie das Gasthaus Napoleon in Kagran von 11:30 – 16 Uhr für seinen ersten Frühlingsmarkt im großen Gastgarten und lädt mit vielen verschiedenen Standln, regionalen Schmankerln, Landtmann’s Original Tortenmarkt, feinstem Kunsthandwerk und Geschenkideen für Ostern zum Genießen & Mitnehmen ein. Freuen Sie sich auf Käse-Spezialitäten, regionale Fisch-Delikatessen, Marmeladen, Gin, Liköre und vieles mehr!

