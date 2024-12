Für Zugfans: Badner Bahn unter dem Weihnachtsbaum

Auch heuer wieder gibt es ausgefallene Deko- und Geschenkideen für große und kleine Bahnfans im Onlineshop der Badner Bahn.

Alle Jahre wieder hält auch heuer die Badner Bahn mit Geschenkideen unterm weihnachtlich geschmückten Christbaum. Unter fanshop.wlb.at können große und kleine Öffi-Fans ihre Geschenke für Weihnachten bequem und einfach online besorgen. Neu im Sortiment ist heuer zum Beispiel der Christbaumschmuck in Form einer Badner Bahn. Die handbemalte Bahn aus Glas (€ 24,90) ist Made in Austria und glänzt als Unikat auf jedem Christbaum wirkungsvoll.

Ebenfalls neu im Sortiment ist die legendäre Fahrzeugreihe TW100 aus hochwertigem Buchenholz von LALOK (€24,90). Der Zug passt zu allen gängigen Holzeisenbahnsystemen. Damit ist die derzeitige Fahrzeugflotte der Badner Bahn mit den Modellen TW500, TW400 und TW100 vollständig als Holzspielzeug erhältlich, wie auch der Haltestellenwürfel.

Alle Geschenkideen online

Weitere Geschenkideen sind T-Shirts aus Bio-Baumwolle für Kinder und Erwachsene im Design aktueller und historischer Badner Bahnen. Winterhaube, Tasse, Saunatuch, ein Babybody für die Kleinsten oder die Socken im Design der Badner Bahn sind weitere Klassiker im Onlineshop der Badner Bahn (fanshop.wlb.at).

Ausgewählte Fanartikel sind außerdem an den Kassen am Josefsplatz in Baden und bei der Endstelle Wien Oper (wieder geöffnet ab 30. November) erhältlich. Geöffnet sind die Kassen von Montag bis Samstag von 08 bis 12 Uhr sowie 12:45-16:00 Uhr.