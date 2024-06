Fußball-Fieber: Fan-Zonen und Lokale laden ein!

Am 14. Juni um 21 Uhr wird die Fußball-EM mit dem Match Deutschland gegen Schottland angepfiffen. Viele Lokale zeigen die Spiele live, auch zwei große Fanzonen (Public Viewing) fiebern dem Auftakt entgegen.

Fußball beim Wirt heißt die Wiener-Bezirksblatt-Aktion, die super ankommt – gut zu sehen auf der WBB-Homepage im oberen Bereich unter “EURO 2024”: 50 Wirte haben sich bereits angemeldet und laden zum Live-Fußball-Schauen ein. Genauso wie zwei große Fan-Zonen der Stadt. Am Rathausplatz werden die Spiele der rot-weiß-roten Nationalmannschaft (17.6., 21.6., 25.6.) sowie die Halbfinalspiele und das Finale gezeigt.

Prater-Zone zeigt alle 51 Matches

Im Prater beim Riesenrad hingegen werden alle 51 Spiele von 14. Juni bis 14. Juli gezeigt. Der Aufbau auf dem 3.800 Quadratmeter großen Areal der Liliputbahn läuft auf Hochtouren – ist es doch schon in zwei Wochen soweit. Wer nicht live im Stadium dabei sein kann, hat in der Fanzone beim großen Public-Viewing eine gute Alternative, die Matches bei freiem Eintritt auf großen LED-Screens zu erleben.

5,60 Euro für ein Krügerl Bier

In Tagen wie diesen sind die Preise in der Fanzone Prater moderat. So kostet das große 0,5-Liter-Bier von Gösser 5,60 Euro. Auch regionale Schmankerln, die frisch zubereitet werden, gibt es vorort. Da kann man durchaus sagen: Fußballherz, was willst du mehr!

Die Fans erwartet beste Stimmung in den Fanzonen, etwa beim Riesenrad (Bild: Fanzone Prater).