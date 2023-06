Wiener Bezirksblatt-Leser wählten ihre Lieblingswirte

Bereits zu 17. Mal lud das Wiener Bezirksblatt gestern zum großen Fest der „Gastronomie & Kaffeehäuser“ zu Del Fabro Kolarik ein. Im Rahmen dessen wurden die Gewinner der „Wahl zum Lieblingswirt & Lieblingscafé 2022“ geehrt.

Eine im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnete Stimmung herrschte trotz des eher nasskalten Frühlingswetters gestern in der Zentrale von Del Fabro Kolarik in der Grillgasse 48a in Simmering. Was wenig verwunderte, wurden doch hier die besten Wirte und Cafés unserer Stadt ausgezeichnet. Das Besondere an dieser Ehre: Hier entscheidet nicht nur eine Jury über die Preisträger, sondern die Wiener selbst. Fast 50.000 folgten dem Aufruf des Wiener Bezirksblatt und gaben ihre Stimme. Gerade in den diesen doch schwierigen Zeiten ein deutliches und wichtiges Zeichen.

Thomas Strachota, Geschäftsführer des Wiener Bezirksblatt und Initiator der Aktion brachte es auf den Punkt. „Als wir die „Wahl zum Lieblingswirt & Lieblingscafé“ vor 17 Jahren ins Leben riefen, war es unsere Intention die Gastronomen vor den Vorhang zu holen. Ein Gedanke, der heute wichtiger ist den je.“

Optimismus herrscht vor

Die Situation für die Gastronomen ist im Moment nicht gerade einfach. Kaum ging die Pandemie mit ihren Lockdowns zu Ende, standen neue Herausforderungen for der Tür. Personalmangel und gestiegene Energiekosten machen das Leben nicht gerade leichter. Dennoch war eine überaus optimistische Grundstimmung zu spüren.

Dazu Peter Dobcak, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in Wien: „Die Gastronomen meistern die Herausforderungen mit Herzblut. Dabei unterstützen wir sie auch mit unserer Kampagne „MEI WIRT IS‘ WERT“, mit der wir auf den akuten Fachkräftemangel und die Existenzsorgen, mit denen die Branche konfrontiert ist reagieren. Damit soll auch jeder Wiener daran erinnert werden, wie wichtig es ist ein zweites Wohnzimmer zu haben.“

Auch Wolfgang Binder, Obmann der Fachgruppe Wien der Kaffeehäuser sieht die Zukunft positiv. „Das Wiener Kaffeehaus gibt es seit 330 Jahren. Und es wird es auch noch in 330 Jahren geben. Sicher, wir stehen vor großen Herausforderungen, aber im Großen und Ganzen meistert unsere Branche diese.“

Matthias Ortner, der Gastgeber des Abends und Geschäftsführer bei Del Fabro Kolarik. „Wir unternehmen alles, um die Gastronomie zu unterstützen. Das ist uns sehr wichtig, denn es ist doch die Gastronomie, die eine wirklich tolle Stadt ausmacht.“

Viele dieser sind nicht nur ausgezeichnet, sie wurden beim „Großen Fest der „Gastronomie & Kaffeehäuser“ auch ausgezeichnet.

Die Preisträger

Lieblingswirt im Bezirk:

Lieblingscafé im Bezirk:

Die Gesamtsieger wienweit

Lieblingswirt

Lieblingscafé

Konditorei Frömmel, 7., Zieglergasse 70 Hollerei, 15., Hollergasse 9 Café Falk, 22., Wagramer Str. 137

©Stefan Burghart