Garagengipfel soll Parkplatz-Probleme im Achten lösen

Durch die Schließung der Astoria-Garage hat sich die Parkplatzsituation in der Josefstadt verschärft – der Bezirk arbeitet derzeit an einer Lösung.

Die Parkplatzsuche zählt zu den täglichen Ärgernissen der Auto­fahrer:innen. In der Josefstadt hat sich durch den unerwarteten Wegfall der 300 Stellplätzen der Astoria-Garage im Sommer die Situation zugespitzt. Zusätzlich verändern auch verschiedene Baumaßnahmen das Parkplatzangebot im Bezirk laufend. Jetzt reagiert die Bezirksvertretung und möchte Abhilfe schaffen – Bezirkschef Martin Fabisch lud deshalb zum Garagengipfel in die Bezirksvorstehung: „Unser Ziel ist es, die Parkplatzsituation auf den Straßen zu verbessern, indem wir mehr Fahrzeuge in Garagen unterbringen.“

Exklusive Stellplätze für Anrainer:innen

Garagenanbieter:innen aus dem Achten und umliegenden Bezirken trafen zusammen, um gemeinsam ein Garagenpaket für die Bewohner:innen anzudenken. „Das verfügbare Kontingent soll künftig noch besser genützt werden. Eine begrenzte Anzahl an Stellplätzen soll für Bewohner:innen der Josefstadt angeboten werden“, so Fabisch. Die Verhandlungen sind noch im Gange, Anfang Dezember wird das Ergebnis präsentiert.