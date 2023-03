Gedenkstätte Steinhof wieder geöffnet

Nach Aufhebung der Beschränkungen im Zuge der Corona-Maßnahmen in den Spitälern ist die Gedenkstätte Steinhof ab sofort wieder für die Öffentlichkeit zugänglich.

Die Heil- und Pflegeanstalt Am Steinhof am Gelände das heutige Otto Wagner-Spitals ist von großer historischer Bedeutung: Sie wurde in den Jahren nach dem Anschluss 1938 zum Wiener Zentrum der nationalsozialistischen Tötungsmedizin. Die Medizin übernahm damals eine neue Aufgabe als Tötungsmaschinerie von als „minderwertig“ qualifizierten Menschen. Für Personen mit Behinderungen oder psychischen Krankheiten, Angehörige sozialer Randgruppen und Unangepasste war in der nationalsozialistischen Volks- und Leistungsgemeinschaft kein Platz. Sie wurden verfolgt, eingesperrt und der Vernichtung preisgegeben.

Erinnerung an finstere Zeiten

Die Gedenkstätte erinnert an die dunkle Vergangenheit der Institution, die während des Nationalsozialismus als Ort der Euthanasie und Zwangssterilisation diente. Sie umfasst mehrere Gebäude und Denkmäler, darunter die Kirche am Steinhof, die als ein architektonisches Meisterwerk des Jugendstils gilt. Hier finden regelmäßig Gedenkveranstaltungen und Ausstellungen statt, die an die Opfer der NS-Verbrechen erinnern und die Aufarbeitung der Vergangenheit vorantreiben.

Ausstellung: Krieg gegen die Minderwertigen

Am Steinhof ist nicht nur ein Ort des Gedenkens, sondern auch ein Ort der Begegnung und des Austauschs. Besucher sollen sich mit der Geschichte der Anstalt und den Auswirkungen der NS-Zeit auf die Gesellschaft auseinanderzusetzen und sich für eine gerechtere Zukunft einzusetzen. Die Gedenkstätte beherbergt die Ausstellung des Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (DÖW) „Der Krieg gegen die ‚Minderwertigen‘: Zur Geschichte der NS-Medizin in Wien“ sowie die Ausstellung des Wiener Stadt- und Landesarchivs „Kindereuthanasie in Wien 1940–1945. Krankengeschichten als Zeugen“. Der Eintritt ist frei und der Besuch unterliegt keiner Anmelde-, Test- oder Maskenpflicht. Die Ausstellung „Der Krieg gegen die ‚Minderwertigen‘“ ist übrigens auch auf der Website Gedenkstätte Steinhof zugänglich. Dort finden sich Videointerviews mit Überlebenden des „Spiegelgrunds“.

Klinik Penzing, V-Gebäude, Baumgartner Höhe 1, 1140 Wien

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 10 – 17 Uhr,

Samstag und an Feiertagen 14 – 18 Uhr. ( 24. und 31. 12. geschlossen)

Ab 5 Personen können kostenlose Führungen unter office@doew.at gebucht werden.