Gemeindebau: 15 Jahre für ein besseres Miteinander

Im Jahr 2019 wurde die Ordnungsberatung von Wiener Wohnungen ins Leben gerufen, um das Zusammenleben in den städtischen Wohnhausanlagen zu fördern. Die Verantwortlichen blicken stolz auf 15 Jahre Erfolg zurück, in denen sie die Lebensqualität in den Wohnanlagen erheblich gesteigert haben.

Ein engagiertes Team von 40 Mitarbeiter*innen sorgt in über 1.800 Wohnhausanlagen für Ordnung und Sauberkeit. Durch tägliche Kontrollgänge demonstrieren sie Präsenz und klären in persönlichen Gesprächen auf. Dabei sind sie befugt, Organstrafmandate zu verteilen. Zu den häufigsten Verstößen zählen weggeworfene Zigaretten, nicht beseitigter Hundekot, zurückgelassene Einkaufswagen sowie unsachgemäß entsorgte Müllsäcke.

„Die Ordnungsberater*innen sind für ihre Aufgaben speziell geschult, etwa in Erster Hilfe und Konfliktmanagement und eng mit Mieterbeirät*innen, Hausbesorger*innen sowie der Grätzlpolizei vernetzt“, erklärt Wiener Wohnen Vizedirektorin Katharina Klement.