Gemischter Satz Lesungen: Ein literarischer Genuss

Am 31. August und 1. September 2024 findet in Wien ein besonderes kulturelles Ereignis statt: Die “Gemischter Satz Lesungen”.

An diesen beiden Tagen wird die traditionsreiche Sektkellerei Kattus, gelegen in der Billrothstraße 51 in Döbling, zum Schauplatz für literarische und kulinarische Genüsse.

Ein historisches Ambiente für literarische Vielfalt

Die Veranstaltung, die sich in den letzten Jahren zu einem festen Bestandteil des Wiener Kulturkalenders entwickelt hat, bietet Literaturbegeisterten die Möglichkeit, namhaften Autorinnen und Autoren in einer einzigartigen Atmosphäre zu lauschen. Das Ambiente der Sektkellerei Kattus, ein historisches Wiener Unternehmen mit einer langen Tradition in der Herstellung von Sekt, bietet dafür den perfekten Rahmen. Besonders stimmungsvoll wird es bei schönem Wetter, wenn die Lesungen im idyllischen Innenhof stattfinden.

Der “Gemischte Satz” als Symbol für Vielfalt

Der “Gemischte Satz” ist nicht nur ein bekannter Wiener Wein, sondern steht sinnbildlich für die Vielfalt und das Miteinander, das auch bei dieser Veranstaltung im Vordergrund steht. So erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit unterschiedlichsten literarischen Stimmen und Texten, die zum Nachdenken anregen, aber auch für unterhaltsame Stunden sorgen.

Genuss für alle Sinne

Neben den literarischen Darbietungen bietet die Sektkellerei Kattus auch die Gelegenheit, die hauseigenen Sektspezialitäten zu verkosten. Dies macht die Veranstaltung nicht nur zu einem Fest für die Ohren, sondern auch für den Gaumen.

Zusätzlich wird die Buchhandlung Stöger-Leporello mit einem Büchertisch vor Ort sein, an dem interessierte Gäste die Werke der Autorinnen und Autoren erwerben können.

Eintritt und Reservierung

Der Eintritt zur Veranstaltung beträgt 15 Euro pro Tag. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl wird eine Reservierung dringend empfohlen. Interessierte können sich per E-Mail an info@wienerkulturevents.at anmelden.

Pogramm

31. August

16:30 Uhr: Stefanie Sargnagl 2023 erschien mit „Iowa” Stefanies zweiter Roman über ihre Zeit als Dozentin an einem kleinen College in den USA. Sargnagel schreibt radikal subjektiv und sehr weise über das sogenannte einfache Leben, über Feminismus, Aussichtslosigkeit und Depression. Sie gibt sich wortkarg, gerät aber doch immer wieder ins Erzählen, zeichnet zwischendurch auch mal was und sprengt alle Genregrenzen. Das ist oft zum Brüllen komisch, manchmal auch tragisch. Stefanie Sargnagel erhielt 2016 den Publikumspreis beim Wettbewerb zum Ingeborg-Bachmann- Preis in Klagenfurt und 2022 den Jurypreis des Prix Pantheon in Bonn. Ihre beiden Bücher Statusmeldungen und Dicht waren Bestseller, Status-meldungen wurde für das Kino verfilmt. 18:00 Uhr: Thomas Raab geboren 1970, lebt nach abgeschlossenem Mathematik- und Sportstudium als Schriftsteller, Komponist und Musiker mit seiner Familie in Wien. Zahlreiche literarische und musikalische Nominierungen und Preise, u.a. den »Buchliebling« 2011 und den Leo-Perutz-Preis 2013. Die Kriminalromane rund um den Restaurator Willibald Adrian Metzger zählen zu den erfolgreichsten in Österreich. Zwei davon wurden bereits für die ARD verfilmt. Außerhalb der Metzger-Reihe erschien 2015 der vom Feuilleton hochgelobte Serienmörderroman »Still. Chronik eines Mörders«. 2017 wurde Thomas Raab mit dem erstmals verliehenen Österreichischen Krimipreis ausgezeichnet. 19:30 Uhr: Berhand Aichner Bernhard Aichner ist nicht nur der Spitzenreiter im österreichischen Buchexport, sondern auch in Sachen Bestsellerlisten eine Bank. Regelmäßig stehen seine Thriller an der Spitze der Buch-Charts. Seine Erfolge vermitteln sich als Superlative: eine Million verkaufte Bücher, Lesungen in ausverkauften Häusern, internationale Ausgaben in 16 Ländern, und auf NETFLIX wird Totenfrau weltweit als Serie ausgestrahlt. Der Autor präsentiert seinen neuen Rache-Thriller „Yoko“, der im August erscheint

1. September