Gesicherter Radweg als temporäre Lösung in der Eichenstraße

Ein geschützter Radfahrstreifen ermöglicht bereits jetzt sicheres Radfahren in der Eichenstraße in Meidling. Zwischen Gaudenzdorfer Gürtel und der Fockystraße trennen Betonleitwände die Radspur von der Fahrbahn.

Die Eichenstraße führt vom Gaudenzdorfer Gürtel bis zur Philadelphiabrücke und ist eine wichtige Verkehrsader in Ost-West-Richtung zwischen den Bezirken Meidling und Margareten. Mit dem „Lebenscampus Wolfganggasse“ ist entlang der Eichenstraße auf dem Areal der ehemaligen Remise der Wiener Lokalbahnen ein neuer Stadtteil mit Wohnraum für rund 2.000 Personen entstanden.

v.l.n.r.: Radbeauftragter Martin Blum, Bezirksvorsteher Wilfried Zankl, Planungsstadträtin Ulli Sima

Bisher gab es in der Eichenstraße keine eigene Radinfrastruktur, die das neue Grätzl an das bestehende Radwegenetz anbindet. Langfristig soll dort ein baulich getrennter Radweg entstehen. Dieser soll, sobald auch die Bebauung entlang der gegenüberliegenden Straßenseite verwirklicht ist, errichtet werden.

Sicheres Radfahren schon jetzt

Um sicheres und komfortables Radfahren schon jetzt zu ermöglichen, wurde der temporäre geschützte Radfahrtstreifen eingerichtet. In stadtauswärtiger Richtung, auf einer Länge von 380 Metern, zwischen Gaudenzdorfer Gürtel und Fockygasse ist ein breiter Zwei-Richtungs-Radweg auf Fahrbahnniveau entstanden. Dieser ist durch Betonleitwände von der angrenzenden Fahrbahn baulich abgegrenzt und so besonders gut geschützt. Damit ist unbeschwertes Fahrvergnügen auch für Kinder und weniger geübte Radfahrer garantiert.

Der Radweg geht vom Gaudenzdorfer Gürtel ab (© Berger).

Für den motorisierten Verkehr steht in diesem Abschnitt in Richtung stadtauswärts künftig ein Fahrstreifen zur Verfügung. Der geschützte Fahrradstreifen schließt an den Gürtelradweg an, von wo aus es auf bestehenden Radverbindungen Richtung Wiental oder Margareten geht. In die andere Richtung können über die Fockygasse der Radweg in der Flurschützgasse oder die umliegenden Wohngegenden erreicht werden.

Übrigens: Bei der Radweg-Offensive der Stadt Wien werden pro Jahr 20 Kilometer neue Radinfrastruktur geschaffen. Mehr dazu auf fahrradwien.at