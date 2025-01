Gesundes Altern im Fokus von Wiener Gesundheitsförderung

Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG widmet sich 2025 verstärkt dem Thema „Gesundes Altern“. Ziel ist es, ältere Menschen in Wien in den Bereichen Gesundheit, soziale Teilhabe und Wohlbefinden aktiv zu unterstützen. Verschiedenen Projekte fördern ein gesundes, selbstbestimmtes und aktives Leben im Alter.

„Unsere durchschnittliche Lebenserwartung steigt und damit auch die Bedeutung von Gesundheitsförderung und Prävention im Alter“, erklärt Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG. „Daher setzen wir gezielt gesundheitsfördernde Projekte um, die ältere Menschen unterstützen.“

Initiativen für mehr Bewegung und soziale Teilhabe

Bereits bestehende Angebote wie „Bewegte Apotheke“, „Gesundheit erleben – einfach mitmachen!“ und „Plaudern in der Bücherei“ im Rahmen des Programms „Gesunde Bezirke“ helfen, Bewegung in den Alltag älterer Menschen zu integrieren und soziale Kontakte zu stärken. Diese Maßnahmen steigern nicht nur die körperliche Fitness, sondern fördern auch das seelische Wohlbefinden. Ergänzend zu diesen erfolgreichen Programmen wird das Angebot 2025 um neue, generationenverbindende Projekte erweitert. Zudem werden Maßnahmen zur sicheren Gestaltung der Wohn- und Lebensumgebung älterer Menschen in den Fokus gerückt.

Wiener Gesundheitsförderungskonferenz und neue Kampagnen

Ein Höhepunkt des Jahresschwerpunkts ist die Wiener Gesundheitsförderungskonferenz, die am 16. September 2025 im Wiener Rathaus stattfindet. Im Rahmen der Veranstaltung wird auch der Wiener Gesundheitspreis verliehen. Zudem widmet sich die WiG-Jahreskampagne verstärkt dem Jahresthema „Gesundes Altern“. Auch das Magazin „Gesunde Stadt“ wird 2025 mit Schwerpunktausgaben und praxisnahen Informationen zum Themenschwerpunkt erscheinen.