Gesundheitszentrum: Döbling wird jetzt feminin!

Mit “feminin” eröffnete jetzt im 19. Bezirk das erste Gesundheitszentrum für Frauen jeder Lebensphase – von der Pubertät über die Schwangerschaft bis zur Menopause.

Was Frauen wollen: Jedes Alter bzw. jede Lebenslage einer Frau zieht besondere Bedürfnisse nach sich, die nach individueller Betreuung verlangen. Da ist es natürlich optimal, eine Anlaufstelle zu haben, die Frau über die Jahre hinweg begleitet. Mit dem ersten Gesundheitszentrum für Frau, Mutter & Kind wurde jetzt in der Nußwaldgasse 5 in Döbling so ein Ort geschaffen – und das nicht nur für Bezirksbewohnerinnen. “feminin” hat sich auf ein ganzheitliches Angebot für Frauen in allen Lebensphasen spezialisiert. Unter dem Motto “alles unter einem Dach” praktizieren hier Fachärzt:innen aus den Bereichen Gynäkologie/Geburtshilfe, Pränataldiagnostik und Kinderheilkunde, sowie Therapeut:innen mit Fokus auf mentale Gesundheit.

Das Zentrum versteht sich nicht als klassische Gemeinschaftspraxis, da hier der ganzheitliche Aspekt gelebt wird – und Frauen von der Pubertät bis zur Menopause die entsprechende Behandlung bekommen.

Bestens betreut

Das Angebot bei “feminin” ist umfangreich und erstreckt sich über folgende Bereiche:

· Gynäkologie: Zusätzlich zur allgemeinen und operativen Gynäkologie liegt der Fokus auf einer individuellen Betreuung bei Inkontinenz & Beckenbodenschwäche, sowie Wechselbeschwerden.

· Schwangerschaft: Regulären Schwangerschaftsbetreuung, pränataldiagnostischen Ultraschalluntersuchungen, notwendige weiterführende genetische Abklärungen und intrauterine Eingriffe.

· Geburt: Kurse zur Geburtsvorbereitung und Stillberatung, Hebammenangebote wie Akupunktur in der Schwangerschaft und CTG-Kontrollen sowie private Geburtsbegleitung.

· Kinderarzt: Akutbetreuung von kranken Kindern und Eltern-Kind-Pass Untersuchungen.

· Mentale Gesundheit: Psychotherapeut:innen, klinische Psycholog:innen und die Expertin für Säuglingspsychosomatik, Dr. Astrid Ladurner-Mittnik, kümmern sich um Themengebiete wie traumatische Geburt, unerfüllter Kinderwunsch, Schreibabys, Bindungsstörungen, Wochenbettdepression, PDMS und akute Belastungssituationen.

· Körper & Ästhetik: Das Leistungsspektrum des Zentrums erstreckt sich von internistischer Vorsorge und revitalisierenden Infusionstherapien bis hin zu Yoga, Pilates, Osteopathie, Craniosacraltherapie, Meditation, Babymassage, physikalische Beckenbodentherapie und vaginale Palpations- und Entspannungstechniken. Komplettiert wird das Team von einem Facharzt für plastische und rekonstruktive Chirurgie.

Alle Infos: feminin.at