Gewissen der Nation mit Gasse gewürdigt

Wer zum ORF will, kommt an Hugo Portisch nicht mehr vorbei. Der Straßenabschnitt zwischen Würzburggasse und Fonovitsplatz direkt vor dem Eingang zum ORF-Zentrum am Küniglberg heißt nämlich ab sofort nach dem österreichischen Journalisten und Innenpolitik-Doyen Hugo-Portisch-Gasse. „Meine Fraktion hat im Dezember 2021 in der Bezirksvertretung den ­Antrag auf diese Benennung ­gestellt“, so SPÖ Hietzing-Klubvorsitzender Marcel Höckner. Er wurde einstimmig angenommen und in Rekordzeit umgesetzt. „Im Kulturausschuss des Gemeinderates wurde die Benennung einer Straße nach dem Journalisten Dr. Hugo Portisch einstimmig beschlossen“, erklärt der Vorsitzende des Kultur­ausschusses Gerhard Schmid.

Erinnerung an Werte

Bezirksvorsteherin Silke Kobald dazu: „Es freut mich sehr, dass es über die Parteigrenzen hinweg gemeinsam gelungen ist, die ­großen Verdienste von Dr. Hugo Portisch mit der Benennung zu würdigen und ihm ein entsprechendes Denkmal zu setzen.“ Bürgermeister Michael Ludwig erinnerte noch einmal an die ­Vorbildfunktion der Journalisten-Legende. „Hugo Portisch hat mit seinem publizistischen Credo ‚Check – Recheck – Doublecheck‘ den heimischen Journa­lismus neu definiert – und gerade in Zeiten von ‚Fake News‘ ist das hochaktuell.“