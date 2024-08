Gleisgarten in Meidling wird zur Oase für Weinfreunde

Der Gleis//Garten lädt am 10. August zur Wein//Oase, der Weinmesse unter Palmen, ein. Dieses einzigartige Weinfestival bietet die Gelegenheit, die exquisite Vielfalt und die herausragende Qualität regionaler Weine in einem gemütlichen Ambiente zu erleben.

Anzeige

Wiens erste Foodhall, der Gleis//Garten in der Eichenstraße 2 im 12. Bezirk verwandelt sich für einen Tag in ein Mekka für Weinliebhaber. In einer entspannten Atmosphäre präsentieren ausgewählte Winzer ihre besten Weine. Die Gäste können mit einem Ticket das online bei gleisgarten.com zu erwerben ist, alle Weine verkosten und mit den Winzern persönlich ihre Eindrücke austauschen. Weine die besonders gefallen können auch gleich vor Ort zu besonderen Konditionen erworben oder bestellt werden.

Highlights der Wein//Oase

Die Wein//Oase lässt Weinliebhaber in die Welt des Weins eintauchen. Hier ein Vorgeschmack auf die teilnehmenden Weingüter:

BraunsteinBrothers Die Ausnahmewinzer Felix und Max Braunstein, bekannt für ihre biodynamischen Weine, präsentieren ihre ersten Jahrgänge. Die Braunstein Brothers M, eine Cuvée aus Pinot Blanc und Grüner Veltliner, sowie den Blaufränkisch Braunstein Brothers F, sind das Ergebnis ihrer Leidenschaft und ihres handwerklichen Könnens. Die Weine zeichnen sich durch spontane Vergärung, längere Maischestandzeit und Reifung in Amphoren, Holz und Stahltanks aus.

Christina Hugl „Keiner hat mich gefragt, ob mich das Arbeiten im Weingarten interessiert.“ Und doch ist das Interesse so groß geworden, dass Christina Hugl mittlerweile gemeinsam mit Partner Robert Herbst 3,5 Hektar in Langenlois ausschließlich zu Sprudel macht. Guten Wein machen eh alle anderen.

Feldtheorie Uli und Robert vom Weingut Feldtheorie bringen ihre biologisch bewirtschafteten Weine aus dem Kamptal mit. Ihre Philosophie, den Weinen Zeit zu geben und minimal einzugreifen, lässt die Weine ihre Herkunft und ihren Charakter deutlich zeigen.

Neue Heimat Das Weingut Neue Heimat, geleitet von Bastian Kaltenböck, bewirtschaftet seine 11 Hektar Rebflächen nach Demeter. Die Weine bestechen durch ihre lebendige Eigenständigkeit und spiegeln die innovative und naturverbundene Philosophie des Weinguts wider.

Weingut PAX Franz Stefan Pichler und Verena Pichler-Axmann vom Weingut PAX legen großen Wert auf Geduld und Zeit. Ihre Weine sind das Ergebnis dieser Philosophie und bieten ein unvergleichliches Geschmackserlebnis.

Weingut Böheim Das Vater-Tochter-Gespann Johann und Stefanie Böheim führt ihr Boutique-Weingut mit einer Kombination aus Tradition und Innovation. Ihre Weine sind ein Ausdruck ihres Engagements für nachhaltige Weinproduktion und höchste Qualität.

Kellerkünstler Dieses innovative Weingut, geführt von Quereinsteigern, setzt auf bedingungslose Qualität und Unabhängigkeit. Handarbeit, wissenschaftliche Erkenntnisse und Umweltbewusstsein sind die Grundlage ihrer Arbeit und spiegeln sich in jedem ihrer Weine wider.

Weitere Informationen und Tickets findet man auf: https://www.gleisgarten.com/events/wein-oase