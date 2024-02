Gloria Theater: Hommage an Komiker Louis de Funès

Situationskomik und Krimispannung: Am 12. März feiert im Gloria Theater (21., Prager Straße 9) das Stück „Hasch mich, ich bin der Mörder“ Premiere. Die Inszenierung ist eine Hommage an den legendären französischen Komiker Louis de Funès – mit Christoph Fälbl in der Hauptrolle.

In dem Stück dreht sich alles um die Hauptfigur Anton Breitbart, einen Krimiautor, der sich plötzlich in einem Geflecht aus Erpressung und Täuschung wiederfindet. Als Breitbart einen Verbrecher, seinen vermeintlichen Erpresser, in eine Falle lockt, ahnt er nicht, dass damit ein Abenteuer voller unerwarteter Wendungen beginnt. Denn nachdem er ihn erschossen und den Leichnam im Garten beseitigt hat, wird „sein“ Erpresser ganz woanders tot aufgefunden.

Netz aus Lügen und Intrigen

Als die Situation immer verzwickter wird, tauchen neue Figuren auf und bringen zusätzliche Spannung in das Geschehen. Während Breitbart verzweifelt versucht, seine Unschuld zu beweisen und seine Spuren zu verwischen, gerät er immer tiefer in ein undurchdringliches Netz aus Lügen und Intrigen. Weitere Infos und alle Termine: www.gloriatheater.at