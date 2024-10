Doppelt hält besser: Glorit mit zwei Awards ausgezeichnet

Der Premium-Bauträger GLORIT ist erneut Best Managed Company und holt den HERMES Wirtschafts.Preis.

Zwei bedeutende Awards innerhalb von nur zwei Wochen? Für den Premium-Bauträger Glorit kein Problem! Das Unternehmen überzeugt nicht nur durch den Bau von hochwertigen Immobilien, sondern auch auf den großen Award-Bühnen. Erst kürzlich durfte sich Glorit über gleich zwei prestigeträchtige Auszeichnungen freuen: den Titel „Austria’s Best Managed Company“ von Deloitte und den HERMES Wirtschafts.Preis 2024. Damit beweist Glorit, dass es nicht nur auf stabilem Grund, sondern auch auf einer Erfolgswelle baut.

Mehrfache Auszeichnungen bestätigen den Erfolgskurs

Für Glorit ist der „Best Managed Companies“-Award von Deloitte eine ganz besondere Ehre, denn bereits zum vierten Mal in Folge darf sich das Unternehmen zu den besten Unternehmen Österreichs zählen. Stefan Messar, Geschäftsführer von Glorit, zeigt sich stolz: „Wir freuen uns sehr, dass wir zum vierten Mal in Folge zu den Best Managed Companies gehören. Der HERMES Wirtschafts.Preis 2024 zeigt, dass wir nicht nur Wohnungen und Häuser im Premiumsegment, sondern auch Erfolgsgeschichten bauen.“ Diese Auszeichnungen spiegeln den klaren Kurs des Unternehmens wider: nachhaltig, innovativ und erfolgreich.

Starker Zusammenhalt in schwierigen Zeiten

Co-Geschäftsführer Lukas Sattlegger unterstreicht die Bedeutung des Teams in diesem Prozess: „Wir fühlen uns im wahrsten Sinne gerade `besonders ausgezeichnet´. Wir sind sehr stolz auf unser gesamtes Team, das auch und gerade in diesem schwierigen Marktumfeld an einem Strang zieht.“ Dies hebt die besondere Stärke von Glorit hervor: eine stabile Basis, die auch in herausfordernden Zeiten einen klaren Kurs verfolgt und erfolgreich bleibt.

Glorit überzeugt in allen Bereichen

Der Deloitte „Best Managed Companies“-Award wird nicht leichtfertig vergeben. Unternehmen werden in Bereichen wie Finanzen, Strategie, Nachhaltigkeit, Innovation und Unternehmenskultur einer umfassenden Prüfung unterzogen. Glorit hat sich dabei erneut als Spitzenreiter erwiesen und als einziger Vertreter der Immobilienbranche in Österreich durchgesetzt. Auch der HERMES Wirtschafts.Preis, der jährlich herausragende unternehmerische Leistungen würdigt, ging in der Kategorie „Immobilien“ an Glorit. Damit konnte sich das Unternehmen erfolgreich gegen namhafte Konkurrenz behaupten.

Ein vielversprechender Start für den neuen Geschäftsführer

Patrick Kloihofer, der seit Kurzem als dritter Geschäftsführer bei Glorit tätig ist, zeigt sich ebenfalls begeistert: „Was für ein Traumstart für mich bei Glorit. In kürzester Zeit gleich zwei bedeutende Wirtschaftspreise einzuheimsen, bestärkt mich, mit Glorit die für mich perfekte Karriere-Entscheidung getroffen zu haben.“ Mit Zuversicht blickt er in die Zukunft und freut sich auf die weiteren Herausforderungen, die das nachhaltige Wachstum des Unternehmens mit sich bringen wird.