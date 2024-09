Glorit erweitert Geschäftsführung in Groß-Enzersdorf

Der Premium-Bauträger Glorit aus Groß-Enzersdorf erweitert sein Führungsteam: Mit 1. September 2024 übernimmt Patrick Kloihofer (47) die Rolle des dritten Geschäftsführers neben Eigentümer Stefan Messar und Lukas Sattlegger.

Der mehrfach ausgezeichnete Bauträger freut sich, einen erfahrenen Experten der Bau- und Immobilienbranche an Bord zu holen.

Kloihofer’s Werdegang

Kloihofer bringt über 18 Jahre Branchenexpertise mit und hat erfolgreich eine Vielzahl an namhaften Immobilien-Projekten realisiert. Nach seinem Architekturstudium an der TU Wien war er zunächst in der Planung von Wohn-, Schul- und Universitätsbauten tätig, bevor er als Projektleiter für Luxus-Dachgeschoßausbauten auf die Bauträger-Seite wechselte. Zehn Jahre lang gestaltete er als leitender Projektmanager den großvolumigen Wohn- und Bürobau, zuletzt war er Geschäftsführer eines gewerblichen Bauträgers, wo er unter anderem Akquisition, Projektentwicklung, Bautechnik sowie Kommunikation und Marketing verantwortete. In dieser Rolle prägte er nicht nur die Unternehmensstrategie, sondern setzte auch innovative Akzente in der Entwicklung moderner Wohn- und Gewerbeprojekte.

Messar ist positiv gestimmt

Eigentümer und Geschäftsführer Stefan Messar freut sich über die Verstärkung: „Mit Patrick Kloihofer gewinnen wir einen ausgewiesenen Fachmann, der unsere Geschäftsführung ideal ergänzt. Seine umfassende Erfahrung in der Immobilienentwicklung und sein Innovationsgeist werden uns helfen, weiterhin höchste Standards zu gewährleisten und unser Portfolio im Bereich nachhaltiger Wohnbauprojekte auszubauen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und die frischen Impulse, die er in unser Unternehmen einbringen wird.“

Blick in eine nachhaltige Zukunft

Auch Kloihofer selbst sieht seiner neuen Aufgabe mit Spannung entgegen: „Ich freue mich sehr, Teil dieses erfolgreichen Unternehmens zu werden, das für höchste Bauqualität und Nachhaltigkeit steht“, so Kloihofer. „Gemeinsam mit unserem starken Team werde ich daran arbeiten, Glorits Position als führender Bauträger in Wien und Umgebung weiter zu stärken. Bei unseren Immobilienprojekten liegt mein Fokus auf den Bedürfnissen der Menschen und den aktuellen Anforderungen an nachhaltiges Bauen.“

Der gebürtige Wiener ist verheiratet und privat ein begeisterter Sportler: Ob Bergsteigen, Klettern oder Skitouren im Winter – Patrick Kloihofer ist auch in seiner Freizeit gerne oben unterwegs. Im Sommer findet man ihn häufig auf dem Rennrad.