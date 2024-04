Glorit feiert Meilensteine: Vier Projekte und eine neue Auszeichnung

„Die gute Stimmung, das große Interesse unserer Gäste und die vermehrten Anfragen bestätigen uns in unserer Strategie. Wir setzen auf Projekte in Toplagen in erstklassiger Ausführung und Ausstattung – exakt so, wie bei den Projekten dieser Gleichenfeier. Das ist die Basis für die stetige Weiterentwicklung und unseren Erfolg. Obendrein unterstreicht die jüngste Auszeichnung von FindMyHome als „Bester Bauträger Österreichs“ unseren hohen Anspruch an Qualität, auch im Kundenservice und der Beratung!“.

Stefan Messar Geschäftsführer