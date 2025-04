Offene Ateliers und neue Einblicke beim Grätzl Art Open

Am 3. Mai 2025 wird Fünfhaus zur Bühne der Kunst: Über 100 Künstler*innen öffnen ihre Türen. Neu dabei: Rudolfsheim und Neubau. Ein Fest für die Sinne, ein Dialog mit der Kunst.

Kunst hautnah erleben

Wenn Ateliers, Werkstätten und Galerien ihre Türen öffnen, verwandelt sich der Bezirk Fünfhaus in einen lebendigen Kunstparcours. Bereits zum fünften Mal lädt das Grätzl Art Open zu einem kreativen Spaziergang ein – heuer mit spannenden neuen Stationen in Rudolfsheim und erstmals auch Neubau. Über 100 Künstler*innen gewähren persönliche Einblicke in ihre Arbeiten, zeigen Prozesse, erzählen Geschichten – und bringen so die Kunst aus dem Galerieraum direkt auf die Straße.

Kreatives Zentrum: Studio Walls

Ein Herzstück der Veranstaltung ist das Studio Walls in der ehemaligen Klavierfabrik in der Löhrgasse. Dort arbeiten rund 20 Künstler*innen, darunter Axel Schindler, dessen Arbeiten mit spannungsgeladenen Farbkontrasten und Alltagsbeobachtungen zwischen Abstraktion und Figur spielen. Besonders bemerkenswert ist die Gruppenausstellung „Trust issues“, die sich kritisch mit der Fragilität von Vertrauen in einer Zeit der globalen Umbrüche auseinandersetzt – ein Thema, das nicht nur künstlerisch, sondern auch gesellschaftlich hochaktuell ist.

Rudolfsheim: Neue Perspektiven

Erstmals wird auch der Bezirksteil südlich der Westbahn in das Kunstfest eingebunden. Im Atelier Analog treffen Besucher*innen auf ein buntes Spektrum an Ausdrucksformen: Malerei, Fotografie, Design, Keramik und sogar ein Kids Tattoo Corner sorgen für familiäre Atmosphäre. Mit Musik (Konzert von Theodor Finster) und Kulinarik wird der künstlerische Austausch hier zum echten Grätzl-Erlebnis.

Ganz in der Nähe thematisiert die Galerie Improper Walls unter dem Titel „Fragile Foundations“ das sensible Zusammenspiel von Kunst, psychischer Gesundheit und Wohnrealität – mit Arbeiten von u. a. Salma Shaka und Zirahuen Reyesna.

Neubau: Blick über den Gürtel

Neu ist auch der „künstlerische Ausflug“ über den Gürtel nach Neubau. Dort öffnet Daniel Domig sein Atelier – ein Ort der Malerei, die sich bewusst dem flüchtigen Bilderkonsum widersetzt. Seine Werke sind malerische Kommentare zum digitalen Zeitalter, seine Haltung zur Kunst zutiefst persönlich. „Die Malerei war meine erste Freundin“, sagt er – und lässt die Besucher*innen an dieser Verbindung teilhaben.

Performancekunst am Vogelweidplatz

Auch Performance findet ihren Platz: Im Kunstraum Der Betrieb, initiiert von Alexander Gottfarb und Anna Maria Nowak, wird das Zusammensein selbst zur Kunstform. Die Performance „A Day of Sound“ um 16 Uhr vereint Bewegung und Klang in einer sinnlich-intimen Erkundung. Eine Einladung, Rhythmus und Resonanz nicht nur zu hören, sondern körperlich zu erleben.

Kunst trifft Gemeinschaft

Was das Grätzl Art Open so besonders macht, ist nicht nur die Vielfalt der Kunstformen – sondern der Dialog. Zwischen Kunst und Publikum. Zwischen Künstler*innen und Nachbarschaft. Zwischen den Bezirken. Der kreative Austausch steht im Mittelpunkt, jenseits von kommerziellen Zwängen und elitären Kunsttempeln. Oder, wie Peter Hörburger von der Grätzlgalerie sagt: „Es geht darum, Kunst nicht nur zu sehen, sondern in einen lebendigen Dialog mit ihr zu treten.“

ATELIERS/STUDIOS/GALERIEN 1. Daniel Domig

Kaiserstraße 96/4

www.currentlynowhere.com | www.instagram.com/daniel.domig

2. Veronika Persché

Liebhartsgasse 22/1-3, EG

www.persche.com | www.instagram.com/veronika_persche

Stricken für die Kunst

3. Der Betrieb

Vogelweidplatz 13, EG | www.archipelago.at | A Day of Sound by

Alexander Gottfarb, Anna Maria Nowak, Ludvig Elblaus

4. Wohnatelier Ursula Winter

Giselhergasse 5/50 | www.ursulawinter.at

Heimkehrerboote@Uwi2024 Installation

5. Neubaugürtel 37/2 Atelierhaus (Innenhof):

The Future Atelier – Ateliersgemeinscha_, Tür 34, 2. Stock

Philipp Renda | philipprenda.com

Jari Genser | jarigenser.com

Faith Hampton | faithhampton.com Ateliersgemeinscha_ Tür 35, 2. Stock

Alice Proché | instagram.at/alice.proche

David Elias Schilling | instagram.at/davideliasschilling

Viktor Rothenstein Ateliergemeinscha_ Tür 36, 3. Stock

Patrick Winkler | instagram.at/patron_cinema_productions

6. Graetzlgalerie

Kriemhildplatz 10, Roter Ballon Streetart by Frank Maria & Linda Steiner, Kunst im Schaufenster von Frank Maria

7. Bärnklau, Schweglerstraße 58,

Kunst im Laden, kuratiert by Graetzlgalerie | www.mizzibaernklau.athttp://www.mizzibaernklau.at

Artist Wolfgang Kschendt

8. Bärnklau Nebengeschäft >>Projekt Pfizer<< Zwischennutzung UWE JÄNTSCH, Schweglerstraße 58

Künstlerischer Eingriff – Zwischennutzung ehemaliges Bärnklau.

Elektro Nebengeschä_ | Work in Progress: 30.04. – 03.05.25

uwejaentsch.blogspot.com

!! Der Eingriff von Uwe Jäntsch in der Schweglerstraße 58 musste leider aus gesundheitlichen Gründen abgesagt werden !!

9. Buchkontor, Kriemhildplatz 1: Kunst im Schaufenster kuratiert by Buchkontor

www.buchkontor.at

10. Monika Ritter, Kriemhildplatz 1, EG | monikaritter.allyou.net

„If lines could sing“

monikaritter.at

11. Grey room studio, Markgraf-Rüdiger-Str 15/1-2 EG

www.grey-room-studio.at

www.iris-julian.com

„can you hear the grass grow?“

Eine Installation von Eva Maria Schartmüller

www.schartmueller.com/works/can-you-hear-the-grass-grow

12. Robert & Joanna Six, Markgraf-Rüdiger-Straße 15/3-6, EG

www.robertsix.com

13. Atelier Coolpool / Galerie Art Pool Vienna

Markgraf-Rüdiger-Straße 13, EG | www.ateliercoolpool.at

Gruppenausstellung „Coolpool and Friends“

Vernissage am Freitag, 02.05.2025 ab 18 Uhr

Lesung mit Isabella Feimer, 03.05.2025

Extraprojekt “Mind the Gap“

14. Brauhund

Schweglerstraße 48 | www.brauhund.com

Exhibition by Michael Hacker

www.michaelhacker.at

15. Clubclub by Ulrike Johannsen, Alliogasse 1

www.clubclub.wien | instagram.com/clubclub.wien

16. Bernhard Buhmannm Loeschenkohlgasse 2 / Ecke Vogelweidplatz

www.bernhardbuhmann.com | instagram.com/bernhardbuhmann

17. Arnold Reinthaler, Loeschenkohlgasse 12

reinthaler.org 18. Karin Schäfer, Loeschenkohlgasse 34/37

www.karinschaefer.art 19. Margot Geiger, Atelier am Vogelweidplatz 2 20. Studio Gobbi, Christine Gobbi, Pouthongasse 26/2

„Von Geschichten, die man sich im Schlaf selbst erzählt“

Christine Gobbi & James Skone & Schüler:innen (der Kreativklasse, Kenyon 1C) erzählen von ihren phantastischen Reisen ins Unterbewusstsein mittels Bildern, Texten, Traumtagebüchern, Projektionen. 21. HDS59 – Ateliersgemeinschaft, Hütteldorferstr. 59 >>Grätzl Art Open Zentrale<<

Kollektiver Arbeitsplatz/Atelier in alter Schmiedewerkstatt

www.hds59.work | instagram.at/hds59_studio

22. Pelzgasse 20 – Ateliersgemeinscha_, Pelzgasse 20

EG:

Florian Nitsch | florian-nitsch.com

Käthe Schönle | schoenle.org – Lesung Isabella Feimer

www.ogl.at/archiv/biografien/bio/isabella-feimer

1.OG:

Christoph Freidhöfer | www.kunst-und-raederwerk.net

Vinylograph | www.vinylograph.com

Leo Peschta | leonhardpeschta.com

3. OG:

Thomas Weinberger | www.weinbergerthomas.at

NUMAVI Records | instagram.com/numavi_records

Riogrande – Tonstudio | instagram.com/riogrande_studio/

Juli Haberlik – Mediendesign | www.bantam.at



23. Studio Walls – Ateliersgemeinscha_, Löhrgasse 9

www.studiowalls.at / instagram.com/studiowallsvienna

Gruppenausstellung der Ateliersgemeinschaft Anna Lumaca | www.allhailthesnail.com

Antonio Semeraro | instagram.com/whatifantonio

Andrea Z. Scharf | www.andreazscharf.com

Axel Schindler | www.axelschindler.at

Dorothée Post | www.dorotheepost.com

Gabriela Gažová | instagram.com/gab_gaz

Guido Sarti | www.guidosarti.com

Johanna Wakolbinger | instagram.com/das.christkind

Justas Pranevicius | www.iustas.at

Käthe Löffelmann | www.kaetheloeffelmann.com

Lennard Schön | instagram.com/lennardzeichnetschon

Lina Piskernik | instagram.com/lina.aglaja

Linda Steiner | www.lindasteiner.at

Lukas Spreitzer | www.lukasspreitzer.com

mani froh | www.manifroh.at

Markus Tozzer | www.markustozzer.com

Michaela Schlöglhofer& Lukas Pressler | Studio.Megafauna | instagram.com/studio.megafauna

Ola Plankenauer | instagram.com/olaeinfachnurola

Valerie Bruckbög | www.valerie-bruckboeg.com

24. forum goldschmiede, Pelzgasse 14

www.forumgoldschmiede.at

25. schmuckanders, Pelzgasse 8

www.schmuckanders.at

26. Obsolet Mimeo Print Studio, Pelzgasse 8/2

www.obsolet.at | instagram.at/obsoletstudiohttp://instagram.at/obsoletstudio

27. Monika Herschberger, Meiselstraße 22/31

www.herschberger.at 28. Atelier Analog, Reindorfgasse 44

www.atelieranalog.at

29. Improper Walls, Reindorfgasse 42

www.improperwalls.com

30. Herr Klotz – und der Kreislauf der Dinge, Herklotzgasse 30

www.herr-klotz.at 31. Mulipan, Reindorfgasse 12

www.mulipan.com Nicht am Plan, aber beim Grätzl Art Open dabei: „Im Schaufenster“* ein Initiative des werKhafen.

Ausstellung: Clemens Hillinger. Der Cinematographer arbeitet seit 2019 in den Bereichen Commercials, Fashion, Musikvideos und Documentary Shorts – aktuell mit Basis in Berlin, zuvor in Wien. Sein sehr visueller Arbeitsansatz hilft ihm, gemeinsam mit der Regie Erzählungen zu erforschen und eine dramaturgische Stimme zu definieren – stets auf der Suche nach etwas Ungeschliffenem und Authentischem. Nebenbei versucht er, mit seiner Yashica T4 die Schönheit des Alltags und des Lebens festzuhalten. Manchmal verschwommen und schief, aber dafür immer echt. Bilder gibt es auf seiner Website unter „DIARY“: https://clemenshillinger.com/diary/ werKhafen – Schaufenster

15., Markgraf Rüdiger Straße 5 *„Im Schaufenster“ ist eine Ausstellungsserie im werKhafen, einem Raum im 15. Bezirk für verantwortungsvollen Umgang mit Dingen. Unter dem Titel „Ladung löschen“ wird das Schaufenster des ehemaligen Geschäftslokals für Upcycling- Produkte für jeweils 3 Monate jungen Künsterler:innen für Darstellende Kunst zur Präsentation Ihrer Arbeiten zur Verfügung gestellt. Auf der anderen Seite des Schaufensters ist diese Präsentation von Kunst im öffentlichen Raum ein Beitrag zur Gestaltung dieses und Austausch mit den Menschen, die diesen öffentlichen Raum nutzen. Im weiteren Sinn ist diese Initiative, die keine kommerzielle Ausrichtung hat, ein Ort des Zusammenführens und Begegnens von Menschen ganz unmittelbar bei den Ausstellungseröffnungen aber auch auf einer inspirierenden Ebene für alltägliche Blicke.