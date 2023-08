Nächtliche Grätzltour: Licht in der Stadt

Die Stadt in ganz anderem „Licht“ sehen – bei der Grätzltour „Walking Star“ durch Wieden bekommt man einen neuen Blick auf Wien! Nächster Termin: 25. August.

Wenn wir abends zu Bett gehen und das Licht ausschalten, bleibt die Stadt trotzdem weiter hell erleuchtet – denn nicht nur New York „schläft“ nie, sondern auch Wien: Ob Straßenbeleuchtung, Werbe-Displays oder beleuchtete Fassaden, unsere City erstrahlt auch nachts in hellem Licht. Was die nächtliche Beleuchtung für eine Stadt bedeutet, beziehungsweise die Auswirkungen auf die Bewohner, deren Sicherheit und die Umwelt, die sie nach sich zieht, erklären Experten der Wiener Umweltanwaltschaft. Bei einem gemeinsamen Rundgang durch Wieden, wird auf das geschaut, was die Stadt im Dunklen leuchten lässt – und dabei auch Raum für Austausch und Diskurs geboten.

Wann: 25. August, 20 Uhr

Wo: Treffpunkt U-Bahnstation Karlsplatz, Ausgang Resselpark, 1040 Wien

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird um Anmeldung gebeten unter ost@gbstern.at oder Tel.: +43 1 602 31 38