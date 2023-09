Gegen Demenz: Graffiti-Kunst am Donaukanal

Passanten, Jogger und Radler wurden Montagfrüh am Donaukanal bei der U-Bahnstation Roßauer Lände ein überraschendes Bild geboten: Sprayer im Alter zwischen 65 und 92 Jahren.

Es handelte sich um Mitglieder der Pensionistenklubs für die Stadt Wien und Bewohner Häuser zum Leben. Einige von ihnen haben eine Demenz-Diagnose, andere nicht. Gemeinsam mit professioneller Unterstützung wagten sich diese rüstigen Street-Artists an die Wand. Neben dem Slogan „Mein Herz wird nie dement“, widmeten sie sich dem heurigen Hauptmotiv: In Anlehnung an Banksys Ballon-Mädchen sprühten sie die Silhouette einer betagten Dame mit Luftballons.

Demenzfreundliches Wien

Bereits zum dritten Mal machen die Häuser zum Leben und die Pensionistenklubs am Welt-Alzheimertag so auf das Thema Demenz aufmerksam. Herr Heinz, ein Bewohner aus dem Haus Föhrenhof und Teilnehmer an der Spray-Aktion, meint: „Ich finde die Aktion gut, denn auch Menschen mit einer Demenz-Diagnose haben viele Fähigkeiten und können noch so einiges machen – wie man heute sieht, besonders im kreativen Bereich. Und wann komme ich als 82-Jähriger sonst schon dazu, ein Graffiti zu sprayen? Das ist super!“

Welt-Alzheimertag

Neben der Graffiti-Aktion, die am 18. September stattfand, finden diese Woche rund um den Welt-Alzheimertag am 21. September zahlreiche weitere Veranstaltungen und Aktivitäten in den Häusern zum Leben und den Klubs statt (alle Informationen dazu findet man auf der Website www.häuserzumleben.at).

Deswegen wurden zusätzlich alle 30 Häuser zum Leben in Wien mit der Fahne der Plattform „Demenzfreundliches Wien“ als sichtbares Zeichen der Solidarität beflaggt.

Zoom-Vortrag & Zoo-Besuch

Am 21. September wird eine Spezialfolge des regelmäßigen virtuellen Zoom-Gesprächsformats #demenzRAUM übertragen. In diesem tauschen sich Betroffene, Experten mit An- und Zugehörigen aus. Im Rahmen von „Demenzbus on tour“ des Fonds Soziales Wien nehmen am 22. September 20 Bewohner mit Demenz-Diagnose der Häuser zum Leben an einer exklusiven Führung im Tiergarten Schönbrunn teil.

Demenz-Aktionswoche im Überblick

Donnerstag, 21. September

ab 14:30 Uhr: Info-Café Demenz. Informationen über Angebote der Häuser zum Leben zum Thema Demenz. Haus Gustav Klimt

08:00 – 15:00 Uhr: Demenz-Ecke mit Informationsmaterial im Eingangsbereich. Haus Mariahilf

13:30 – 14:30 Uhr: Informations-Veranstaltung mit Hausführung für Angehörige von Menschen mit demenziellen Erkrankungen. Haus Am Mühlengrund. Anmeldung unter 01/31399-1260.

15:00 – 16:00 Uhr: #demenzRAUM Spezial: Betroffene und Expert*innen sprechen über das Thema Demenz und die unterschiedlichen Ansätze und Möglichkeiten damit umzugehen. Über diesen Link steigt man ein: wrk-at.zoom.us

Freitag, 22. September

Führung im Tiergarten Schönbrunn für von Demenz betroffene Personen. Ein Angebot des Fonds Soziales Wien.

Informieren leicht gemacht

Haus Döbling Im Haus Döbling hält Direktorin Amila Koljic am 19. September (ab 10 Uhr) einen Vortrag zum Thema Validation. Bei der Validation handelt es sich um eine Methode zur Kommunikation mit Menschen mit Vergesslichkeit und Demenz vom Typ Alzheimer. Dabei liegt der Fokus auf einem empathischen und verständnisvollen Umgang. Haus Mariahilf Im Haus Mariahilf können sich Interessierte am 21. September zwischen 8 und 15 Uhr in der „Demenz-Ecke“ im Eingangsbereich informieren. Haus Gustav Klimt Am selben Tag findet im Haus Gustav Klimt und in Kooperation mit der Plattform „Demenzfreundliches Wien“ das Info-Café Demenz statt. Dabei können sich Interessierte über das Thema Demenz und die diesbezüglichen Angebote der Häuser zum Leben informieren (z.B. Tag.Familie, Gartentherapie). Haus am Mühlengrund Um Information geht es auch bei der Hausführung für Angehörige demenziell erkrankter Personen im Haus Am Mühlengrund am 21. September. Interessierte mögen sich bitte telefonisch unter 01/31399-1260 anmelden. Haus Rosenberg Im Haus Rosenberg findet im Betreuungszentrum ein Get-together für Bewohner, Angehörige, Erwachsenen-Vertreterstatt. Für Angehörige werden interdisziplinäre Gespräche mit Ärzten, Ergotherapeuten und Psychologen angeboten.

Ponys und Esel

Weiters warten einige Häusern zum Leben spezielle Angebote für Bewohner auf. Im Haus Laaerberg und im Haus Margareten wird etwa Tier-Therapie geboten. Senioren können dort Eseln und Ponys Streicheleinheiten geben. Im Haus Maria Jacobi wird der Film „Honig im Kopf“ gezeigt.

In den Pensionistenklubs lädt der „KLUB+ Orientierung“ zu Yoga, Crossboccia über Quizzes bis hin zu Trommeln ein. Mehr Informationen zu den einzelnen Aktivitäten finden Sie auf www.dieklubs.at.