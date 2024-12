Grande Finale beim Wintermarkt am Riesenradplatz

Am 31. Dezember startet der Silvester-Countdown beim Wintermarkt mit Live-Musik, DJ-Acts und Mitternachtswalzer und am Neujahrstag begeistert die Live-Übertragung des Wiener Neujahrskonzerts. Am 6. Jänner steigt dann der große „Winterschlussverkauf“ an den Glühwein- und Punschständen. Der Eintritt ist frei!

Zu Silvester ist der Wintermarkt am Riesenradplatz mit seinen vielen bunten Lichtern der Treffpunkt für die ganze Familie. Los geht’s bereits um 12:00 Uhr: Bei Sekt, Punsch, herzhaften Schmankerln und traditionellem Walzer wird das alte Jahr verabschiedet und das neue Jahr begrüßt. Um allen einen sicheren Jahreswechsel zu gewährleisten, werden ab 18 Uhr an den Eingängen zum Riesenradplatz Kontrollen durchgeführt. Ab 20 Uhr werden unter dem Motto „Let’s Party together“ DJ R. Simon sowie ab 22 Uhr live Sam Brisbe & Tinderbox bei freiem Eintritt mit ihrer energiegeladenen Pop-, Soul- und Reggae-Show für einen unvergesslichen Abend sorgen.

Alles Walzer zu Neujahr! Live-Übertragung des Neujahrskonzerts

Am 1. Januar 2025 ab 11:00 Uhr erwartet die Besucher ein weiteres Highlight: Die Live-Übertragung des traditionellen Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker auf der LED-Wall beim Wintermarkt am Riesenradplatz. Seit Jahrzehnten präsentieren die Wiener Philharmoniker zum Jahreswechsel ein heiteres und zugleich besinnliches Programm aus dem reichen Repertoire der Strauß-Dynastie und deren Zeitgenossen. Das Konzert wird mittlerweile in über 90 Länder weltweit übertragen.

Live-Konzerte bis 6. Jänner

Bis zum 6. Jänner sorgen täglich Livekonzerte von Soul bis Austropop bei freiem Eintritt und ohne Konsumzwang für den passenden Sound am Wintermarkt. Neben diesen Angeboten kommt natürlich auch der klassische Praterspaß nicht zu kurz. Ob Erlebnisfahrten mit dem Winterzug, Höhenflüge mit dem Kettenkarussell, Spannung im Autodrom, Stars treffen bei Madame Tussauds Wien, Runden drehen mit der Dizzy Mouse, sich verzaubern lassen in der Magic World Vienna oder eine romantische Fahrt mit dem Wiener Riesenrad – der Wintermarkt bietet Family-Entertainment für Groß und Klein. Geheimtipp: Um noch tiefer in die magische Welt des Wiener Praters einzutauchen, ist ein Besuch im neu eröffneten Pratermuseum ein Muss.

Punsch- und Glühwein „Winterschlussverkauf“

Und das Beste: Der Wintermarkt feiert noch bis zum bis 6. Jänner weiter und das zum Spezialpreis! Denn dann ist am Riesenradplatz der „Winterschlussverkauf“. Ganz nach dem Motto „Alles muss raus!“ können sich die BesucherInnen deshalb auf Punsch und Glühwein zum Spezialpreis freuen!

Event-Highlights, Eintritt frei:

28.12.2024, 19:00 Uhr: MisSiss & the Soulistics (Soul/Pop)

29.12.2024, 19:00 Uhr: Ramon (Pop/Soul/Dance)

31.12.2024, 20:00 Uhr: SILVESTER AM RIESENRADPLATZ (Let´s Party together) mit DJ R. Simon und ab 22.00 bis 02.00 Uhr Sam Brisbe & Tinderbox

01.01.2025, 11:00 Uhr: Übertragung Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker (Public Viewing)

01.01.2025, 19:00 Uhr: Johnny Favourit (50ies)

02.01.2025, 19:00 Uhr: Dolls & Guy (Musical/Pop)

03.01.2025, 19:00 Uhr: FreeMenSingers (Pop/Folk)

04.01.2025, 19:00 Uhr: ST3 (Austropop)

05.01.2025, 19:00 Uhr: Mini & Claus (Austropop)

06.01.2025, 19:00 Uhr: Max Shelly & Band (Swing/Blues/Austropop)

www.wintermarkt.at

www.instagram.com/wintermarkt_am_riesenradplatz

www.facebook.com/wintermarkt