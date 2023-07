Gratis mit dem Lastenrad durch die Wiener Grätzl

Sich ein Transportfahrrad in seiner Nähe auszuborgen ist in Wien ganz einfach möglich. Sogenannte Grätzlräder können an Standorten in der ganzen Stadt kostenlos ausgeliehen werden.

Mit Sack und Pack auf die Donauinsel fahren, Möbel in die neue Wohnung transportieren oder die Kinder zum Spielplatz bringen: Ein Transportfahrrad ist praktisch und umweltfreundlich. Dabei handelt es sich um Fahrräder mit Mehrwert. Damit die Wiener von den Vorteilen eines Transportfahrrads profitieren können, ohne gleich eines kaufen zu müssen, wurde im Jahr 2017 das Projekt Grätzlrad gestartet. An 22 Standorten in Wien können diese kostenlos ausgeborgt werden.

Radverkehrsbeauftragter Martin Blum zur Zukunft des Projekts: „Die Grätzlräder werden von den Wienerinnen und Wienern gut angenommen und wir freuen uns, dass 22 Grätzlrad-Betreiber und Grätzlradpartner in den kommenden beiden Jahren weiterhin ehrenamtlich ihre Transportfahrräder verleihen.“

Unkompliziert reservieren

Auf der Website www.graetzlrad.wien findet man alle Grätzlräder und Standortinformationen. Die Grätzlräder können über die Website www.graetzlrad.wien einfach und bequem online reserviert werden. Ein Ausleihen direkt bei den Verleihstandorten ist natürlich auch möglich. Voraussetzungen: die Person, die das Fahrrad ausleiht muss volljährig sein, sich ausweisen können und eine Kaution hinterlegen. Alle Informationen dazu sind ebenfalls unter www.graetzlrad.wien zu finden.