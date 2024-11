Gratis-Parkplatz bei Immobilienkauf bei Glorit

Der vielfach ausgezeichnete Premium-Bauträger Glorit sorgt zur kalten Jahreszeit mit einer attraktiven vorweihnachtlichen Aktion für wohlige Wärme bei Immobilienkäufer:innen.

Wer sich bis zum 24. Dezember 2024 für eine Glorit-Wohnung ab drei Zimmern entscheidet, erhält einen Parkplatz im Wert von bis zu 42.900 EUR gratis dazu. Käufer:innen eines Glorit-Hauses wiederum können sich im gleichen Zeitraum über ein Photovoltaik-Komplettpaket freuen – inklusive blackout-fähigem Stromspeicher und Wallbox für Elektroautos.

Wohnen mit Glorit: Toplagen, Komfort und Nachhaltigkeit

Glorit verbindet erstklassige Architektur, nachhaltige Niedrigenergie-Bauweise und modernen Komfort in und an den besten Grün- und Wasserlagen Wiens. Ob Wohnen vor den Toren der Lobau oder direkt am Wasser der Alten Donau – Interessierte finden hier ein hochwertiges Portfolio aus über 120 exklusiven Wohnprojekten, die das Beste aus Natur und urbanem Leben vereinen.

Jetzt entscheiden und doppelt profitieren

„Wir möchten unseren Kund:innen nicht nur ein hochwertiges Zuhause bieten, sondern auch einen echten Mehrwert,“ sagt Geschäftsführer Lukas Sattlegger auf der Erste Wohnmesse vergangenen Sonntag. „Deshalb freuen wir uns, mit dieser Aktion noch eins drauf zu legen – sei es durch eine nachhaltige Energieversorgung oder die Möglichkeit zum stressfreien Parken.“

Wer sich bis zum 24. Dezember 2024 für eine Glorit-Immobilie entscheidet, profitiert doppelt: Neben der “schönen Beschwerung” erwartet Käufer*innen der gewohnte Rundum-Sorglos-Service von Glorit. Von der umfassenden Beratung zu allen über 120 Projekten auch am Wochenende und am Abend über die unabhängige Finanzierungsberatung bis zur Nachbetreuung nach Schlüsselübergabe – Glorit übernimmt alle Belange rund um Kauf und Einzug für ein sorgenfreies Wohnerlebnis in Wiens exklusivsten Lagen.