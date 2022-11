Gratis Pizza für alle am Alsergrund

Es gibt kaum jemanden, der Pizza nicht mag. Noch weniger, wenn die belegte Scheibe kostenlos ist. Und kostenlose Pizza gibt es am Sonntag, 6. November von 14 bis 18 Uhr am Alsergrund. Denn die Wiener Kleinpartei LINKS lädt zum gemeinsamen Essen am Julius-Tandler-Platz ein.

100 Pizzen

100 gratis Pizzen sollen ein Zeichen der Solidarität sein. Man demonstriere und protestiere gegen die Teuerungen, möchte aber auch direkt etwas anbieten, so die Initiatorin der Aktion, die Penzinger Bezirksrätin Christin Spormann (LINKS). Nach der Premrire am 2. Oktober in Ottakring, folgt nun „PIZZA für Alle“ am Alsergrund. Die Aktion versteht sich aber nicht als Armenausspeisung, wie Sporman ausführt, sie sei vielmehr „ein gemeinsames Essen aller, bei dem man sich auch über die derzeitige Situation austauschen kann und geht damit weit über eine karitative Armenausspeisung hinaus“.

Gastro helfen

Mit Pizza für alle möchte LINKS auch auf die Situation kleiner Gastrounternehmen aufmerksam machen. Die Pizzen werden bei der Pizzeria Billini in der Porzellangasse bezogen. Gerade kleinere Unternehmen sind durch die horrenden Energiepreise in ihrer Existenz bedroht. „Ich muss jetzt für den Strom fast das doppelte zahlen, der Pizzaofen verbraucht viel Strom und Pizza ist kein Essen für reiche Leute. Kein Mensch würde 20 Euro für eine Pizza zahlen,“ so Andreas Zaluska, Wirt der Pizzeria Billini.

„Wir kaufen der Pizzeria Billini 100 Pizzen ab, verteilen sie gratis, essen und reden mit anderen gemeinsam über die Bewältigung der Krisen,“ erklärt Himali Pathirana, Koordinatorin der Aktion von LINKS Alsergrund.